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Экономика
Дата публикации

Таможенники будут дополнительно проверять декларации спустя месяц, запрашивая новые документы: зачем это нужно

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Государственная таможенная служба приступила к реализации рекомендательно-технического пилотного проекта по осуществлению пост-таможенного контроля. Как говорится в сообщении ведомства, это одна из форм контроля, Таможенный кодекс.

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Проведение пост-таможенного контроля заключается в проверке информации, указанной в таможенной декларации, и поданных документов. Основными же направлениями осуществления пост-таможенного контроля является контроль за:

  1. правильностью определения базы налогообложения;
  2. правильностью классификации товаров согласно УКТВЭД;
  3. определением страны происхождения товаров;
  4. предоставлением льгот в налогообложении, полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей;
  5. достоверностью декларирования весовых, количественных и качественных показателей, технических и физико-химических характеристик товаров, влияющих на уровень налогообложения;
  6. соблюдением определенных Таможенным кодексом требований таможенных режимов;
  7. соблюдением положений законодательства по вопросам нетарифного регулирования.

Пост-таможенный контроль конкретных оформлений будет осуществляться таможней оформления по результатам применения системы управления рисками. При этом в ГТС отмечают, что такой контроль не будет проводиться в отношении всех таможенных оформлений, то есть будет выборочным.

Также подчеркивается, что осуществление пост-таможенного контроля возможно только в отношении деклараций, оформление которых завершено не позднее 30 календарных дней до начала осуществления самого контроля.

В ходе такого контроля таможня, оформившая товар, может запросить документы, которые не подавались для таможенного оформления, но содержат сведения, позволяющие проверить заявленные в таможенной декларации данные.

"Следует отметить, что пост-таможенный контроль не является документальной проверкой соблюдения требований законодательства Украины по таможенному делу. Налоговые сообщения-решения по результатам проведения пост-таможенного контроля не выносятся", - говорят в Гостаможслужбе.

В то же время результаты пост-таможенного контроля будут учитываться системой управления рисками и при отборе предприятий для проведения документальных проверок в дальнейшем. В случае обнаружения ошибок и/или несоответствия данных таможня проинформирует декларанта о таких несоответствиях.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов