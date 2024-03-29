Украинцы смогут декларировать экспресс-отправку и платить таможенные платежи со смартфона

Государственная таможенная служба Украины предоставляет гражданам возможность самостоятельно со смартфона декларировать экспресс-отправку в Личном кабинете на веб-портале "Единое окно для международной торговли". Для этого следует подать электронную таможенную декларацию М-16.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

После подачи декларации М-16, которую необходимо подписать с помощью КЭП или Дія.Підпис.

Согласно сообщению, граждане имеют возможность в несколько кликов самостоятельно задекларировать отправку стоимостью до 10 000 евро и оплатить таможенные платежи.

Для облегчения процедуры были введены следующие функции:

Автоматическое заполнение большинства полей в декларациях;

Машинный перевод названий продукции и других данных на украинский язык происходит автоматически;

Во многих случаях существует опция автоматического выбора товарного кода по классификатору УКТ ВЭД;

Расчет налоговых обязательств производится в автоматическом режиме;

Система предусматривает автозаполнение тех реквизитов, которых не хватает на основе введенной ранее информации, если пользователь ранее уже воспользовался этим сервисом.

В ГТС напоминаются, что налогообложению подлежат товары, стоимость которых превышает 150 евро. В таком случае система сама сгенерирует QR-код, воспользовавшись которым можно быстро произвести оплату таможенных пошлин через мобильный банкинг.

Кроме того, проверить статус процесса оформления отправки и подтверждения оплаты можно в режиме онлайн, используя Личный кабинет.

Кроме нового сервиса украинцам доступны и альтернативные способы оформления, такие как декларирование экспресс-перевозчиком, через таможенного брокера и личное представление бумажной декларации в подразделение таможенного оформления.

Таможенники будут проверять декларации через месяц после оформления

Добавим, что Государственная таможенная служба приступила к реализации рекомендательно-технического пилотного проекта по осуществлению пост-таможенного контроля, который заключается в проверке информации, указанной в таможенной декларации, и поданных документов.

Пост-таможенный контроль конкретных оформлений будет осуществляться таможней оформления по результатам применения системы управления рисками. При этом в ДМС отмечают, что такой контроль не будет проводиться по всем таможенным оформлениям, то есть будет выборочным.

В ходе такого контроля таможня, оформившая товар, может запросить документы, которые не подавались в таможенное оформление, но содержат сведения, позволяющие проверить заявленные в таможенной декларации данные.

Источник фото: ua.depositphotos.com