В "Дія" предупредили о технических работах: какие услуги не будут работать

Некоторые сервисы на портале "Дія" не будут работать до четверга 4 июля, включая регистрацию ООО.

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Об этом сообщила команда "Дія" в Телеграм.

"Работаем, чтобы вы получали госуслуги онлайн еще быстрее, удобнее и безопаснее. Для этого отправили сервисы для ООО на техническую доработку до четверга 4.07", - говорится в сообщении.

Таким образом, на портале "Дія" временно недоступны:

регистрация ООО;

"е-Предприниматель" на основе ООО;

переход ООО на модельный устав.

"Ждем будущих предпринимателей на портале уже с четверга. А пока улучшаем сервисы в турборежиме, чтобы клик - и все вопросы по бизнесу решены", - написали в "Дія".

Напомним, в июне в приложении "Дія" начала работать революционная услуга для ведения бизнеса "под ключ" - "е-предприниматель".

На днях на портале "Дія" заработал новый сервис, позволяющий исправить неактуальные или неправильные данные о задекларированном месте жительства в реестре за несколько нажатий клавиш. Также правительство приняло постановление, позволяющее отражать в "Дія" медицинские данные.

Недавно Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало расширение перечня цифровых документов в приложении "Дія". В ближайшее время пользователи смогут получить доступ к электронным версиям свидетельств о браке, разводе и изменении имени.

Также сообщалось, что правительство поддержало изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в "Дія".