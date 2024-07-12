Как нужно решить проблемы бронирования в техотрасли – оценка эксперта

Согласно опросам резидентов Дія.City, вопрос мобилизации и бронирования больше всего волнуют технологические компании. Это логично, поскольку выживание этой отрасли зависит от людей и знаний. Соответственно компании могут создавать продукт и продавать его за границу только при условии, что у них есть резерв специалистов, с которыми можно планировать дальнейшую работу. Об этом рассказала Наталья Микольская, исполнительный директор бизнес-союза Diia.City United. Больше о проблемах бронирования, найме женщин в ИТ-отрасли, ситуации с экспортом айти-услуг, читайте в материале Delo.ua "Один доллар инвестиций от международной финансовой организации может "открыть" 3-5 долларов частных инвестиций", - Наталья Микольская, Diia.City United".

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"Ситуация с бронированием была и остается для техотрасли критической. Почему многие думают, что для резидентов Дія.City все вопросы решаются легко. На самом деле сейчас забронировано около 2% технологического сектора, это чуть более 4 000 специалистов от 300 тысяч из всей индустрии. Существующая процедура неоправданно усложнена, де-факто очень продолжительна и не всегда прозрачна", - говорит эксперт.

Сейчас у бизнеса был немедленный запрос на прозрачный, эффективный и быстрый процесс бронирования – правительство услышало. В начале июня правительство поддержало постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале Дія. Принятие таких изменений позволяет:

убрать человеческий фактор,

ускорить процесс от недель до часа,

сделать процедуру более прозрачной.

"Ориентировочно запуск услуги запланирован на начало июля. Так что мы очень ожидаем", - говорит Микольская.

Как объясняет Наталья Микольская, главное нововведение - бронирование военнообязанных будет чеерз Дія. Это устранит человеческий фактор и ускорит процесс до часа. Решение о бронировании будет принято на основании нескольких автоматических проверок в реестрах.

На первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды сил обороны. Далее список будет расширяться.

Также этим постановлением правительство внесло в процедуру бронирования еще несколько важных для индустрии изменений:

☑ срок бронирования увеличивается с 6 до 12 месяцев;

☑ можно будет бронировать работников с дефицитными ВУС (военно-учетная специальность);

☑ предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать до 100% военнообязанных.

Как должно работать экономичное бронирование

Технологический бизнес требует экономического бронирования работников. Его необходимо ввести дополнительно к уже существующей процедуре. "Сейчас государство должно принципиально определиться, готово ли предоставить бизнесу возможность экономического бронирования ключевых специалистов, а дальше уже обсуждать принципы и подходы к моделям", - говорит Микольская.

По словам эксперта, экономическое бронирование важно как для государства, так и для бизнеса, поскольку позволит лучше планировать ресурсы и поддерживать экономическую стабильность. Рабочий бизнес – это налоги на содержание армии, защиту и победу.

"Безусловно, многие в Украине считают, что сейчас этот вопрос может быть неуместен, ведь основной фокус государства должен быть на защите и победе. Но бизнес считает, что наша страна не сможет победить, если компании не будут работать и платить налоги. Соответственно, экономическое бронирование поможет сохранить и создать рабочие места, платить налоги, поддерживать поступление валютной выручки от экспортеров", - говорит эксперт.

При этом важно, чтобы в рамках экономического бронирования бизнес определял, какие ключевые сотрудники нужны и кого необходимо забронировать. А дальше уже детали, по какому именно принципу будет происходить бронирование – от размера зарплаты, НДФЛ, ЕСВ, военного сбора.

В общем, когда речь идет об экономическом бронировании, для бизнеса важно выполнить несколько обязательных критериев:

Процесс должен быть понятным и предсказуемым.

Период бронирования должен распространяться на год с ясным и прозрачным продолжением.

Процесс бронирования должен быть диджитализованным, чтобы ускорить решение любых вопросов.

"Нужно понимать, что для технологического бизнеса очень важно экономическое бронирование, ведь без этого невозможно нормально работать. Сейчас компании не могут брать новые заказы, если не понимают, есть ли у них нужные специалисты для создания продукта. Более того, невозможность планировать работу на полгода-год не позволяет компаниям получать иностранные инвестиции для своего развития. К сожалению, у нас уже есть редкие случаи, когда определенные соглашения приостанавливались из-за отсутствия гарантий сохранения команды", - объясняет Наталья Микольская.

Больше о проблемах бронирования, найме женщин в ИТ-отрасли, ситуации с экспортом айти-услуг, читайте в материале Delo.ua "Один доллар инвестиций от международной финансовой организации может "открыть" 3-5 долларов частных инвестиций", - Наталья Микольская, Diia.City United".