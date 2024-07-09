"Один доллар инвестиций от международной финансовой организации может "открыть" 3-5 долларов частных инвестиций", - Наталья Микольская, Diia.City United

Какая модель бронирования необходима для стабильной работы технологических компаний? Как ИТ-компании планируют привлекать больше женщин? Как государство может поддержать уровень ИТ-экспорта во время войны? Существуют ли риски заморозки уникального правового и налогового пространства Действие. Как ИТ-компании решают проблему возможных "маски-шоу" от силовиков? Обо всем этом Delo.ua побеседовали с Наталией Микольской, исполнительным директором бизнес-союза Diia.City United.

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О начале работы в Diia.City United

В декабре 2023 года вы возглавили бизнес-союз Diia.City United. Какие цели поставили лично для себя на этом посту? Сложно ли достигать целей как коммуникатору со стороны не власти, а бизнеса? Каких результатов удалось добиться за весну?

- В первую очередь, уже с августа с 2018 года я не причастна к государственным процессам. Единственное, я независимый член наблюдательного совета государственной компании и был избран туда не за свою связь с государством, а за свою экспертизу. Это вся моя связь.

Для меня технологический бизнес близок, поскольку давно занимаюсь технологической сферой, темой инноваций. Я была юристом, возглавляла практику международной торговли в топовых юридических компаниях. То есть уже тогда тоже много занималась направлением ИТ. Затем было правительство, где мы развивали экспорт ИТ-услуг и продуктов.

После ухода из правительства около года занималась в Стэнфорде исследованиями влияния демократии на экономику и экономики - на развитие демократии. Среди прочего мое исследование частично было сосредоточено на технологическом секторе. Как результат, в Стэнфорде мы провели первую конференцию по вопросам Украины, где поднимался и вопрос инноваций.

После возвращения из Стэнфорда занималась стратегическим консалтингом и помогала украинскому бизнесу расти глобально. Среди клиентов были и технологические компании. Вся эта история стала для меня продолжением работы с бизнесом в контексте его стратегической трансформации.

С началом полномасштабной войны я переключилась больше на волонтерские проекты. В частности, на второй день полномасштабного вторжения мы учредили Dattalion. Виртуальная платформа является ныне самой бесплатной, независимой агрегированной базой фото- и видеоматериалов войны, что является прямым подтверждением военных преступлений РФ.

Также занималась консалтингом в контексте потенциального восстановления Украины и привлечения в страну иностранных инвесторов. Тогда в фокусе был и технологический сектор, потому что за границей такие компании благодаря людям и инновациям считают наиболее устойчивыми к войне.

Когда основатели Diia.City United предложили возглавить союз, для меня это стало интересной возможностью совместить опыт, который был в бизнесе и государственном секторе. Тем более, учредители бизнес-союза преследуют амбициозную цель: Украина должна стать площадкой, откуда технологические бизнесы растут глобально. Речь идет не только об украинских техкомпаниях, но и о бизнесе, который имеет такие масштабные задачи. Для меня это важный вызов. Считаю, что эти задачи следует реализовывать, ведь в Украине существует много предпосылок для роста технологического бизнеса.

Конечно, война стала большим челленджем. Сейчас все бизнесы пытаются сократить ненужные затраты, потому что нужно сосредоточиться только на важном – развитии продуктов и их продвижении за рубежом. Все эти моменты следует учитывать.

Почему-то в Украине не было сообщества, которое бы объединяло продуктовые компании. Хотя этот бизнес производит продукты и экспортирует их по всему миру. Мы начали работать над созданием индустриальной бизнес-ассоциации, где объединяем продуктовые технологические компании и используем бизнес-подход в решении любых вопросов. Могу сказать, что все процессы двигаются очень быстро, поэтому уже есть нужные для отрасли результаты.

О проблемах бронирования в техотрасли

Сейчас IT-отрасль больше всего беспокоит вопрос бронирования, потому что мобилизация активизировалась, командам не хватает специалистов для работы. По последним данным, забронировано около 2% сотрудников из отрасли (4 тыс. человек). На ваш взгляд, какова должна быть формула бронирования в IT-отрасли?

- Зимой мы сделали опрос владельцев и CEO компаний, действующих или потенциальных резидентов Дея.City. Это первое совместное исследование Министерства цифровой трансформации Украины и Diia.City United, проведенное Advanter Group в январе 2024 года. Важно было понять, что беспокоит технологический бизнес, это помогает сформировать приоритеты в дальнейшей работе. Выяснили, что вопросы мобилизации и бронирования вошли в топ вопросов, которые сейчас волнуют технологические компании.

Понятно, почему техкомпании волнует вопрос бронирования. Выживание этой области зависит от людей и их знаний. Соответственно компании могут создавать продукт и продавать его за границу только при условии, что у них есть резерв специалистов, с которыми можно планировать дальнейшую работу.

Ситуация с бронированием была и остается для техотрасли критичной. Почему-то многие думают, что для резидентов Дія.City все вопросы решаются легко. На самом деле сейчас забронировано около 2% технологического сектора, это немногим более 4 000 специалистов от 300 тысяч из всей индустрии. Существующая процедура неоправданно усложнена, де-факто очень продолжительна и не всегда прозрачна.

Поэтому у бизнеса был немедленный запрос на прозрачный, эффективный и быстрый процесс бронирования – правительство услышало. В начале июня правительство поддержало постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале Дія. Принятие таких изменений позволяет:

убрать человеческий фактор,

ускорить процесс от недель до часа,

сделать процедуру более прозрачной.

Ориентировочно запуск услуги запланирован на начало июля. Так что мы очень ожидаем.

Главное нововведение – бронирование военнообязанных будет в Дія. Это устранит человеческий фактор и ускорит процесс до часа. Решение о бронировании будет принято на основании нескольких автоматических проверок в реестрах.

На первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды сил обороны. Далее список будет расширяться.

Также этим постановлением правительство внесло в процедуру бронирования еще несколько важных для индустрии изменений, на которых мы настаивали:

☑ срок бронирования увеличивается с 6 до 12 месяцев;

☑ можно будет бронировать работников с дефицитными ВОС ;

☑ предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать до 100% военнообязанных.

А если говорить об экономическом бронировании, какова должна быть схема для технологического бизнеса?

- Бизнесу требуется экономическое бронирование работников. Его необходимо ввести дополнительно к уже существующей процедуре. И сейчас государство должно принципиально определиться, готово ли предоставить бизнесу возможность экономического бронирования ключевых специалистов, а дальше уже обсуждать принципы и подходы к моделям.

Это важно как для государства, так и бизнеса, поскольку позволит лучше планировать ресурсы и поддерживать экономическую стабильность. Рабочий бизнес – это налоги на содержание армии, защиту и победу. Безусловно, многие в Украине считают, что сейчас этот вопрос может быть неуместен, ведь основной фокус государства должен быть на защите и победе. Но бизнес считает, что наша страна не сможет победить, если компании не будут работать и платить налоги. Соответственно, экономическое бронирование поможет сохранить и создать рабочие места, платить налоги, поддерживать поступление валютной выручки от экспортеров.

При этом важно, чтобы в рамках экономического бронирования бизнес определял, какие ключевые сотрудники нужны и кого необходимо забронировать. А дальше уже детали, по какому именно принципу будет происходить бронирование – от размера зарплаты, НДФЛ, ЕСВ, военного сбора.

Также, когда мы говорим об экономическом бронировании, для бизнеса важно выполнить несколько обязательных критериев:

Процесс должен быть понятным и предсказуемым.

Период бронирования должен распространяться на год с ясным и прозрачным продолжением.

Процесс бронирования должен быть диджитализованным, чтобы ускорить решение любых вопросов.

Надо понимать, что для технологического бизнеса очень важно экономическое бронирование, ведь без этого невозможно нормально работать. Сейчас компании не могут принимать новые заказы, если не понимают, есть ли у них нужные специалисты для создания продукта. Более того, невозможность планировать работу на полгода-год не позволяет компаниям получать иностранные инвестиции для своего развития. К сожалению, у нас уже есть случаи, когда определенные соглашения приостанавливались из-за отсутствия гарантий сохранения команды.

О привлечении большего количества женщин в ИТ

В Украине уже ощущается кадровый голод в разных секторах экономики: агро, транспорт, производство и т.д. Поэтому топ-менеджеры говорят о необходимости найма женщин на мужские должности, а также об активизации найма людей преклонных лет. Какую стратегию для решения проблем с кадрами видят в ИТ?

– Одним из приоритетов Diia.City United является расширение возможностей женщин и ветеранов в технологической отрасли. Раньше это был вопрос корпоративной социальной ответственности бизнеса, но теперь это вопрос выживания компаний и развития индустрии.

Почему так? Кадровый голод в техбизнесе возник не только из-за мобилизации, но и из-за эмиграции части населения. Сейчас у нас не растет рождаемость, значит ускоряется старение населения. Вся ситуация требует новых подходов в кадровой политике индустрии.

Поэтому в Diia.City United мы работаем, чтобы запустить специальную программу, позволяющую расширить возможности для женщин в технологическом бизнесе. Планируется сосредоточиться на решении следующих вопросов:

Первое. Работа с свитчерами. Многие женщины хотели перейти в техкомпанию из другой отрасли, но боятся это сделать. Проблема в том, что в Украине ИТ традиционно считается мужской отраслью, поэтому здесь могут быть неравные условия, стеклянный потолок, эйджизм. Но многие инновационные компании в нашей стране основали или возглавляют именно женщины. Поэтому такие стереотипы нужно развеять.

Второе. Привлечение девушек, которые поступают в университеты или уже учатся, к работе в ИТ-компаниях. Молодежь может начинать работу в компаниях на условиях стажировки, а дальше уже строить карьеру, понимая, что нашла свое направление для самореализации.

Третье. Обучение и переквалификация женщин, в частности старшего возраста для работы в техкомпаниях. К сожалению, в Украине сложилась позорная практика эйджизма, но за границей такие люди считаются активными, трудоспособными и продуктивными. Поэтому нам также нужно развенчивать этот миф и обеспечить граждан пожилого возраста интересной работой в техсекторе.

Diia.City United планирует разработать такую программу для женщин и помочь внедрить ее в техкомпаниях, особенно в средних и маленьких. Это поможет бизнесу обновить и внедрить актуальные внутренние программы карьерного роста женщин в ИТ.

О ситуации с ИТ-экспортом и инвесторами

По данным 2023 года, украинский экспорт ИТ впервые просел на 8,5%. Есть ли у ИТ-бизнеса видение, как можно минимизировать дальнейшее падение отрасли или даже стабилизировать ситуацию? Как помочь в этом Diia.City United?

– В целом, падение объема ИТ-экспорта произошло из-за снижения экспорта ИТ-услуг (аутсорсинга). В то же время, экспорт продуктовых компаний, которые смогли адаптироваться к работе во время войны, даже растет. Это показывают исследования найма людей. Это подтверждается и тем, что сейчас продуктовый бизнес нанимает больше специалистов, чем раньше. Есть новые стартапы.

Что для продуктового бизнеса важно во время войны? Несколько вещей:

Компании должны иметь возможность производить или создавать продукт и продавать его клиенту. Для этого необходимо ввести экономичное бронирование для бизнеса.

Львиная доля клиентов продуктовых компаний находятся за границей. Это значит, что техпредприниматели должны иметь возможность ездить в загранкомандировку для общения с такими клиентами, для подписания соглашений. Надо понимать, что технологический бизнес – это бизнес личностный, как любой экспортный, поэтому вопросы командировок также нужно решать.

Чтобы развиваться, продуктовый бизнес нуждается в больших инвестициях или грантах, традиционно получаемых на ранних стадиях. Безусловно, в Украину поступают инвестиции. Сейчас у нас есть большое количество внутренних инвесторов, вкладывающих деньги в техотрасль. Но продуктовым компаниям также нужны иностранные инвесторы, потому что они не только инвестируют, но помогают строить, развиваться на внешних рынках и масштабироваться. Это о росте.

Давайте говорить прямо, у нас есть большинство основателей украинских стартапов или компаний, которые сейчас не возвращаются в Украину только потому, что не понимают, как будет развиваться ситуация с бронированием или командировками. Им важно иметь возможность часто уезжать за границу, ведь они развивают бизнес в разных странах. Потому проблему нужно срочно решать, если мы хотим, чтобы фаундеры вернулись, работали здесь, развивали свой бизнес, вкладывали средства. Это хорошие инвестиции в Украину и нашу будущую победу.

Как именно государство может помочь технологическому бизнесу получать и выполнять заказы для зарубежных клиентов? Может, помогут определенные гарантии от государства?

– Чтобы технологический бизнес мог стабильно работать, ему нужно страхование от военных рисков. Это поможет привлекать деньги на развитие техкомпаний, как от украинских, так и иностранных инвесторов.

Страхование заработает, когда иностранные институты включат украинский технологический сектор в свои программы. В частности, это могут делать американские, французские, немецкие экспортные страховые агентства. Также в Украине такое сопровождение может производить Экспортно-кредитное агентство. Поэтому эту практику нужно расширять на IT-отрасль.

Сейчас ЕС выделил для Украины деньги в рамках программы Ukraine Facility. Есть часть средств, которые можно направить на гарантии страхования инвестиций в техсектор. Или финансирование может предоставляться международным финансовым организациям, в частности Европейскому инвестиционному банку, чтобы они инвестировали в украинские технологические компании. Это важная модель финансовой поддержки, ведь сегодня один доллар инвестиций от международной финансовой организации может "открыть" (unlock) от 3 до 5 долларов частных инвестиций.

Поэтому Diia.City United уже работает над созданием условий для привлечения финансирования и инвестиций от иностранных организаций в украинскую ИТ-отрасль. Мы также создаем окно контакта с инвесторами, международными финансовыми организациями, донорами, страховыми организациями. В частности, для этого мы активно общаемся с представителями посольств G7 и ЕС и объясняем, как международное финансирование может помочь украинскому ИТ не только выжить во время войны, но и иметь возможность развития.

О проблемах пространства Дія.City и их решении

Поговорим о пространстве Дія.City. Устраивают ли ИТ-компании условия работы в рамках спецрежима во время войны? Готовы ли новые компании идти под зонтик Дія.City? Действительно ли есть риски, которые спецрежим могут заморозить, поскольку в Украине идет война, поэтому стране нужно увеличивать налогообложение?

- Надо отметить, что Дія.City как специальное правовое и налоговое пространство было введено по нескольким причинам.

Первая причина. Технологическая отрасль очень глобальна. Бизнес быстро двигается по всему миру. Компании легко могут перенести свою разработку из одной страны в другую. Соответственно, бизнесы переводят свои команды в те регионы, где предлагают лучшие правовые и налоговые условия.

Вторая причина. Пространство Дія.City было создано исходя из потребностей украинской техотрасли, глобальной конкурентной среды, условий работы для ИТ в других странах.

Третья причина. Пространство Дія.City должно было решить все налоговые вопросы отрасли, в частности, налогообложение ФЛПов. То есть, в пределах правового и налогового пространства айтишники могут работать либо по найму, либо по гиг-контрактам. Эти модели должны заменить ФЛП в ИТ.

В общем, условия работы правового и налогового пространства Дия.City долго обсуждались до начала полномасштабной войны. Все правила были созданы таким образом, чтобы украинская техотрасль имела конкурентные преимущества на глобальном ИТ-рынке.

Понятно, что после 24 февраля 2022 ситуация изменилась, бизнес должен платить налоги, чтобы работала экономика, чтобы были деньги на оборону государства. Но компании могут сохранить свою работоспособность только при условии, что у них будут клиенты и инвесторы. И в основном клиенты из-за границы.

Надо понимать, что инвесторы всегда могут диктовать свои условия, для них нет сантиментов по отношению к Украине. Если они будут настаивать на полном или частичном переводе разработки за границу, это их право на хеджирование рисков. В этой ситуации важно сохранить правовое пространство Дія.City, чтобы иметь конкурентные преимущества на глобальном рынке. Только тогда украинский бизнес сможет иметь веские аргументы для инвесторов, чтобы не переводить разработку из нашей страны, ведь у нас могут быть более выгодные ставки налогов, проще найм сотрудников и т.д. Это немаловажный момент, ведь именно технологический бизнес приносит валюту в Украину.

Вы говорите о необходимости сохранения Дія.City, но есть мнения, что спецпространство стоит заморозить. Насколько реалистичен такой сценарий?

– Когда вышла Национальная стратегия доходов, там эффективность пространства Дія.City недвусмысленно ставилась под вопрос. У нас были разговоры с представителями правительства и налогового комитета ВР. Тогда удалось объяснить, что пространство эффективно и работает во время войны.

Сейчас все больше компаний присоединяются к пространству "Дія.City". Мы действительно видим этот интерес со стороны бизнеса. Теперь наш бизнес-союз должен активно коммуникировать, чтобы объяснять, почему правовое и налоговое пространство Дія.City должно работать в неизменном виде даже во время войны.

Да, есть определенные моменты, которые могут измениться. Например, государство имеет свое видение повышения военного сбора. Это все понимают. Так что такие вопросы нужно обсуждать и принимать решения.

Но государство гарантирует резидентам Дія.City стабильность условий в течение 25 лет, а также соблюдение прав и законных интересов резидентов и привлеченных ими специалистов. Благодаря этому в Украину пришло множество инвестиций. Поэтому власти должны быть очень осторожны в действиях, чтобы ситуация с инвестиционным климатом не ухудшилась.

Главное, что у бизнес-союза Diia.City United есть постоянный диалог с государством. Мы отстаиваем интересы продуктовых компаний. Возможно, общение с представителями власти не всегда идет легко, но нас внимают, и это важно.

Серьезной проблемой для ИТ-отрасли стали неожиданные проверки правоохранителями компаний с использованием так называемых "маски-шоу", что приводило к блокированию рабочих процессов. Удается ли участникам союза Diia.City United налаживать контакт с правоохранителями, налоговиками, чтобы снизить риск таких сюрпризов?

- Очень важно, чтобы следственные действия прокуратуры и правоохранительных органов были соизмеримы с расследуемыми ими нарушениями. Есть уже хрестоматийная ситуация, когда одна из техкомпаний проводила переговоры с технологическим гигантом из Кремниевой долины, а во время видеоконференции в переговорку вошли люди в масках, брониках и с автоматами. При этом правоохранители расследовали потенциальное уклонение от уплаты налогов. Эта ситуация точно не предполагает необходимости приходить в офис техкомпании 10-м правоохранителям в масках и с автоматами.

Чтобы таких ситуаций больше не возникало, Diia.City United активно подключилась к работе вместе с другими Союзами с Офисом Генпрокурора. В результате созданы обязательные стандарты проведения следственных действий. Это очень важный шаг. Также идет работа над созданием дашборда, где будет представлена вся информация о необходимых следственных действиях, кто их проводит, причины расследования и т.д. Эти данные будут публичными. Кроме того, был проведен аудит существующих дел.

Важная работа ведется и с Минюстом в контексте потенциального рейдерства. А еще поддерживаем диалог с временной следственной комиссией в ВР, чтобы представлять предложения по важным законопроектам и другим вопросам.

К сожалению, проблемы взаимодействия бизнеса и силового блока являются системными. Их следует решать путем изменения законодательства, внедрения стандартов расследования, общения с правоохранительными органами. То есть много нюансов. Не могу сказать, что ситуация идеальна, но по крайней мере она постепенно двигается в лучшую сторону.