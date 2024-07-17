В "Дії" запрацювало електронне бронювання: як скористатися послугою

Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони мають можливість забронювати співробітників через портал "Дія". Отримати результат можна протягом доби.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, ключовою метою запровадження бронювання через "Дію" є максимальне пришвидшення процесу. Для цього його потрібно було зробити автоматизованим і максимально скоротити час очікування.

Міністерка економіки також повідомила, що за результатами попереднього тестування забронювати працівника через "Дію" можна значно швидше, адже вся необхідна інформація буде доступною у керівника в його електронному кабінеті. Для працівника, який отримав бронювання, інформація оновиться у його застосунку Резерв+. Ті, хто хоче отримати паперову версію підтвердження бронювання, також матиме таку можливість.

"Крім того, бронювання через портал "Дія" усуває людський фактор, а це – суттєво прискорює процедуру. Адже, якщо раніше всі подані документи перевірялись вручну, то нині це відбуватиметься за допомоги електронних засобів, які мають доступ до усіх необхідних реєстрів", - йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Також повідомляється, що перед запуском сервісу відбулося закрите бета-тестування, під час якого компанії забронювали 929 працівників.

Алгоритм бронювання на порталі "Дія"

Отже, бронювання через "Дію" працюють наступним чином:

1. Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку Установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників.

2. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

3. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі "Оберіг".

Інфографіка: Мінекономіки

4. "Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду.

5. В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.

Згодом витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

Як зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, електронне бронювання через портал "Дія" доступне для підприємств та установ, які є критично важливими. Послуга працює в кілька кліків, а результат потрібно чекати не довше години часу.

"У цьому сервісі ми автоматизували всі процеси, які можна автоматизувати, щоб пришвидшити оформлення бронювання і не витрачати час на збір документів чи походи до держорганів. Цифровізація процесу виключає людський фактор, адже всі дані перевіряються автоматично, а керівник в режимі реального часу розуміє, кого забронювали, а кого – ні і яка причина відмови", – підкреслив він.

Детальніше з алгоритмом бронювання за списками військовозобов’язаних та алгоритм визначення підприємства критично важливим, можна ознайомитися за посиланням.

Бронювання військовозобов’язаних

7 червня уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, що значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

4 червня Кабмін продовжив ще на два місяці, до 7 серпня, граничний термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, що були надані рішеннями Міністерства економіки.

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