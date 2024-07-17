В "Дія" заработало электронное бронирование: как воспользоваться услугой

Теперь руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, имеют возможность забронировать сотрудников через портал "Дія". Получить результат можно в течение суток.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

По словам главы ведомства Юлии Свириденко, ключевой целью введения бронирования через "Дію" является максимальное ускорение процесса. Для этого его нужно было сделать автоматизированным и максимально сократить время ожидания.

Министр экономики также сообщила, что по результатам предварительного тестирования забронировать работника через "Дію" можно значительно быстрее, ведь вся необходимая информация будет доступна у руководителя в его электронном кабинете. Для получившего бронирование работника информация обновится в его приложении Резерв+. У тех, кто хочет получить бумажную версию подтверждения бронирования, также будет такая возможность.

"Кроме того, бронирование через портал "Дія" устраняет человеческий фактор, а это – существенно ускоряет процедуру. Ведь если раньше все представленные документы проверялись вручную, то сейчас это будет происходить с помощью электронных средств, имеющих доступ ко всем необходимым реестрам", — говорится в сообщении Минэкономики.

Также сообщается, что перед запуском сервиса состоялось закрытое бета-тестирование, в ходе которого забронировали 929 работников.

Алгоритм бронирования на портале "Дія"

Итак, бронирование через "Дія" работают следующим образом:

1. Министерства, ОВА вносят в Единый перечень Учреждений (органов власти, предприятий, организаций) предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с законодательством имеют право бронировать работников.

2. Руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, представляет на портале "Дія" списки на бронирование и подтверждает заявление электронной подписью.

3. Система автоматически проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли его данные в реестре "Оберег".

Инфографика: Минэкономики

4. "Дія" в течение суток посылает уведомление руководителю о результате рассмотрения.

5. В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в Резерв+.

Впоследствии выписку о бронировании можно будет скачать на портале "Дія" и при необходимости распечатать. Также по желанию документы на бронирование могут быть поданы в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, электронное бронирование через портал "Дія" доступно для критически важных предприятий и учреждений. Услуга работает в несколько щелчков, а результат нужно ждать не дольше часа времени.

"В этом сервисе мы автоматизировали все процессы, которые можно автоматизировать, чтобы ускорить оформление бронирования и не тратить время на сбор документов или походы в госорганы. Цифровизация процесса исключает человеческий фактор, ведь все данные проверяются автоматически, а руководитель в режиме реального времени понимает, кого забронировали, а кого – нет и какая причина отказа", – подчеркнул он.

Более подробно с алгоритмом бронирования по спискам военнообязанных и алгоритмом определения предприятия критически важным можно ознакомиться по ссылке.

Бронирование военнообязанных

7 июня правительство приняло постановление о цифровизации бронирования, что значительно снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению №520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

4 июня Кабмин продлил еще на два месяца, до 7 августа, предельный срок действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных решениями Министерства экономики.

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