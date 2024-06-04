Правительство продлило действующие бронирования от мобилизации на три месяца

Кабинет Министров Украины продлил еще на три месяца срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленной решениями Министерства экономики.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Правительства 4 июня.

В частности, внесено изменение в постановление Кабмина "О продлении сроков действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации".

Предусмотрено продление сроков действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики, не закончившихся на день принятия постановления, автоматически на три месяца вместо одного месяца, как было предусмотрено ранее.

Кабмин внес изменения в бронирование военнообязанных

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению № 520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

В то же время, в начале мая правительство продлило на месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций согласно постановлению Кабмина №76.

Добавим, что Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением от 27 января 2023, создав условия для бронирования от мобилизации работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, занимающихся восстановлением критической инфраструктуры.

В частности, речь идет о предприятиях, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры. Также обеспечивают бесперебойное функционирование объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины в особый период.

Список таких предприятий, учреждений и организаций утверждается Министерством энергетики.

Шмыгаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмыгаль.