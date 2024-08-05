Через "Дію" забронировали почти 120 тысяч работников

С момента официального запуска сервиса электронного бронирования через портал “Дія” критически важные предприятия и организации, обеспечивающие потребности Сил безопасности и обороны, уже забронировали около 120 тысяч работников. Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

"Бизнес уже более двух недель активно пользуется электронным бронированием работников. По состоянию на 5 августа через портал "Дія" уже забронировали почти 120 тысяч сотрудников критически важных предприятий и предприятий, работающих на нужды Сил безопасности и обороны. Электронное бронирование автоматизировало этот процесс, сделало его более удобно для бизнеса и существенно сократило время ожидания", - сказала Юлия Свириденко.

Напомним, 7 июня правительство приняло постановление о цифровизации бронирования, что значительно снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

18 июля на портале "Дія" заработал сервис электронного бронирования военнообязанных, предназначенный для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих нужды сил обороны.

Процедура включает в себя представление списков на бронирование через портал и подтверждение заявления электронной подписью. Система автоматически проверяет трудоустройство и данные в реестре "Оберег".

После положительного решения военнообязанный автоматически переводится на специальный военный учет, а информация о бронировании появляется в приложении "Резерв+". Выдержку о бронировании можно скачать с портала или получить в бумажном виде.