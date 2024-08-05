Через "Дію" забронювали майже 120 тисяч працівників

З моменту офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал “Дія” критично важливі підприємства та організації, що забезпечують потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 120 тисяч працівників. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Бізнес вже понад два тижні активно користується електронним бронюванням працівників. Станом на 5 серпня через портал "Дія" вже забронювали майже 120 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. Електронне бронювання автоматизувало цей процес, зробило його зручнішим для бізнесу і суттєво скоротило час очікування. Триває системна робота над оновленням списків критично важливих підприємств", - наголосила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 7 червня уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, що значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.

18 липня на порталі "Дія" запрацював сервіс електронного бронювання військовозобов'язаних, призначений для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони.

Процедура включає подання списків на бронювання через портал та підтвердження заяви електронним підписом. Система автоматично перевіряє працевлаштування та дані в реєстрі "Оберіг".

Після позитивного рішення, військовозобов'язаний автоматично переводиться на спеціальний військовий облік, а інформація про бронювання з'являється в застосунку "Резерв+". Витяг про бронювання можна завантажити з порталу або отримати у паперовому вигляді.