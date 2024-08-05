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Через "Дію" забронювали майже 120 тисяч працівників
З моменту офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал “Дія” критично важливі підприємства та організації, що забезпечують потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 120 тисяч працівників. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
"Бізнес вже понад два тижні активно користується електронним бронюванням працівників. Станом на 5 серпня через портал "Дія" вже забронювали майже 120 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. Електронне бронювання автоматизувало цей процес, зробило його зручнішим для бізнесу і суттєво скоротило час очікування. Триває системна робота над оновленням списків критично важливих підприємств", - наголосила Юлія Свириденко.
Нагадаємо, 7 червня уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, що значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.
18 липня на порталі "Дія" запрацював сервіс електронного бронювання військовозобов'язаних, призначений для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Процедура включає подання списків на бронювання через портал та підтвердження заяви електронним підписом. Система автоматично перевіряє працевлаштування та дані в реєстрі "Оберіг".
Після позитивного рішення, військовозобов'язаний автоматично переводиться на спеціальний військовий облік, а інформація про бронювання з'являється в застосунку "Резерв+". Витяг про бронювання можна завантажити з порталу або отримати у паперовому вигляді.