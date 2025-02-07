Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,17

EUR

42,98

--0,43

Готівковий курс:

USD

41,65

41,65

EUR

43,51

43,32

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кар'єрне зростання, ротації: в Україні планується реформа військової служби

Кар'єрне зростання, ротації: в Україні планується реформа військової служби
Зміни наближають Україну до стандартів НАТО. Фото: Midjourney

Кабінет Міністрів затвердив проєкт указу президента Володимира Зеленського щодо впорядкування проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Основні зміни

  • Кар’єрне зростання після війни: військові отримуватимуть звання та посади на конкурсній основі за рейтингом, а не лише за вислугою років.
  • Ротація: військовослужбовців переводитимуть на різні посади для набуття досвіду.
  • Оновлені контракти: запровадять чіткі правила підписання та продовження контрактів.
  • Нові форми служби: додаються базова військова служба та служба резервістів.
  • Скасування строкової служби: цей формат більше не використовуватиметься.

Гончаренко зазначив, що ці зміни входять до великої реформи за стандартами НАТО, але більшість із них почне діяти лише після завершення війни.

Нагадаємо, Рада прийняла в цілому законопроєкт про базову військову підготовку.

Згідно з документом, проходження базової військової підготовки та військовий облік для жінок є добровільними. Виняток становлять жінки з медичною або фармацевтичною спеціалізацією, які зобов’язані стати на військовий облік. Також законопроєкт передбачає, що юнаки, які досягли 18 років і перебувають за кордоном, можуть стати на військовий облік дистанційно. 

Додамо, що у січні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони близько 130 нових зразків озброєння та військової техніки. Із них приблизно 100 вироблені українськими підприємствами.

Зазначимо, цього року поранені та хворі військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту отримуватимуть спеціальний набір "Пакунок пораненого",  до якого входитимуть адаптивний одяг та засоби особистої гігієни.

Автор:
Ольга Опенько