Кар'єрне зростання, ротації: в Україні планується реформа військової служби

Кабінет Міністрів затвердив проєкт указу президента Володимира Зеленського щодо впорядкування проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Основні зміни

Кар’єрне зростання після війни : військові отримуватимуть звання та посади на конкурсній основі за рейтингом, а не лише за вислугою років.

: військові отримуватимуть звання та посади на конкурсній основі за рейтингом, а не лише за вислугою років. Ротація : військовослужбовців переводитимуть на різні посади для набуття досвіду.

: військовослужбовців переводитимуть на різні посади для набуття досвіду. Оновлені контракти : запровадять чіткі правила підписання та продовження контрактів.

: запровадять чіткі правила підписання та продовження контрактів. Нові форми служби : додаються базова військова служба та служба резервістів.

: додаються базова військова служба та служба резервістів. Скасування строкової служби: цей формат більше не використовуватиметься.

Гончаренко зазначив, що ці зміни входять до великої реформи за стандартами НАТО, але більшість із них почне діяти лише після завершення війни.

Нагадаємо, Рада прийняла в цілому законопроєкт про базову військову підготовку.

Згідно з документом, проходження базової військової підготовки та військовий облік для жінок є добровільними. Виняток становлять жінки з медичною або фармацевтичною спеціалізацією, які зобов’язані стати на військовий облік. Також законопроєкт передбачає, що юнаки, які досягли 18 років і перебувають за кордоном, можуть стати на військовий облік дистанційно.

Додамо, що у січні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони близько 130 нових зразків озброєння та військової техніки. Із них приблизно 100 вироблені українськими підприємствами.

Зазначимо, цього року поранені та хворі військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту отримуватимуть спеціальний набір "Пакунок пораненого", до якого входитимуть адаптивний одяг та засоби особистої гігієни.