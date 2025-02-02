Міноборони у січні допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння

У січні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони близько 130 нових зразків озброєння та військової техніки. Із них приблизно 100 вироблені українськими підприємствами.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Відомство додає, що у січні 2024 року було кодифіковано менше 50 зразків, з яких лише 20 були українського виробництва.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко зазначив, що через високу інтенсивність бойових дій на фронті військові потребують більшої кількості зброї, особливо інноваційних засобів ураження.

Українські виробники оперативно реагують на ці виклики, розширюють виробництво та впроваджують новітні розробки. Найбільший прогрес помітний у сфері безпілотних систем – як повітряних, так і наземних, морських та засобів радіоелектронної боротьби.

Серед нових зразків озброєння, що отримали кодифікацію з початку 2025 року, найбільше безпілотних авіаційних комплексів – майже 40. Серед них є дрони з оптоволоконним каналом управління.

Також до експлуатації допущено понад 20 зразків військової автотехніки різного призначення, боєприпаси, техніку тилового забезпечення, наземні роботизовані комплекси, інженерне обладнання та оснащення для підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Окрім вітчизняної техніки, серед нових зразків є і закордонні – різні моделі стрілецької зброї від провідних європейських і американських виробників, гранатомети та спеціалізовані автомобілі.

Міністерство оборони закликає виробників озброєння та військової техніки ознайомитися з процедурою кодифікації нових зразків, щоб прискорити їх впровадження у війська.

Додамо, що з початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), з яких більше 600 – вітчизняного виробництва.