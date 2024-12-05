У листопаді для ЗСУ кодифіковано понад 120 зразків озброєння, більшість — українського виробництва

Міністерство оборони України упродовж листопада кодифікувало понад 120 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) для потреб Сил оборони, з яких майже 90% — новинки українського виробництва.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Серед кодифікованих зразків найбільше представлені безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси, переважно для БПЛА, інженерні засоби, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіоелектронної розвідки (РЕР), а також системи зв’язку.

Крім того, до переліку новинок увійшли:

мобільні реактивні установки для окремих підрозділів,

для окремих підрозділів, новий бронебійний патрон ,

, санітарно-евакуаційний бронеавтомобіль українського виробництва.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков відзначив, що така кількість нових зразків лише за один місяць свідчить про високий темп розробок у сфері ОВТ.

"Окремі зразки української зброї мають унікальні характеристики. Працюємо над тим, щоб вони якнайшвидше опинились у наших військових", — підкреслив він.

Нещодавно Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами.

Також було кодифіковано швидкісний броньований екскаватор-навантажувача JCB HMEE.

Додамо, що за 6 місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки, призначеної для пересування по пересіченій місцевості та виконання завдань на воді.