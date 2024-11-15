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Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр"

бронеавтомобіль, Міноборони
Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Фото: Пресслужба Міноборони

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Характеристики "Зубра"

Зазначається, що бронеавтомобіль має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяє пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості.

Також на цьому броневику не буде проблемою подолання неглибоких водних перешкод.

Броня та конструкція "Зубра" забезпечує захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів при підриві машини на міні чи ворожому фугасі. Крім того, конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених.

В Міноборони нагадують, що виробники та розробники зразків озброєння і військової техніки, які мають запитання щодо процесу кодифікації, можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected].

Додамо, що раніше Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA, який може використовуватись для виконання широкого спектра завдань.

Також Міноборони кодифікувало та офіційно допустило до використання в Збройних силах України унікальний всюдихід-амфібію "ТАХА", розроблений українськими інженерами.

Автор:
Ольга Колесніченко