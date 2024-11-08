Міноборони допустило до експлуатації стрілецький полігон вітчизняного виробництва

Міноборони України кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони розроблену вітчизняними інженерами навчальну інтерактивну тренінгову систему UNITS. Вона призначена для проведення індивідуальних та групових тренувань з вогневої підготовки.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба відомства.

Які можливості інтерактивного стрілецького полігону

Згідно з повідомленням, під час занять на віртуальному стрілецькому полігоні можна використовувати макети та модулі кількох десятків зразків стрілецької зброї, гранатометів, ПТРК тощо.

Система мобільна, при необхідності її можна швидко розгорнути на обраній локації.

Фото: Пресслужба Міноборони

В Міноборони зауважують, що під час моделювання виконання вогневої вправи на тренажері є можливість обирати тип місцевості: міську забудову, ліс, поле тощо. Моделюється також мішенна обстановка, погодні умови, час доби.

Крім того, за допомогою UNITS можна відпрацювати як базові навички стрільця - правильну стійку, дихання, утримання зброї, прицілювання, плавний спуск, так і широкий спектр ситуаційних вогневих вправ.

В Міноборони нагадують, що виробники та розробники зразків озброєння і військової техніки, які мають запитання щодо процесу кодифікації, можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, нещодавно Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України комп'ютерний артилерійський полігон. Цей комплекс - розробка групи українських програмістів в якості допоміжного цифрового інструмента для проведення занять із бойовими розрахунками різних видів артилерійського озброєння.