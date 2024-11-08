Минобороны допустило к эксплуатации стрелковый полигон отечественного производства

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны разработанную отечественными инженерами учебную интерактивную тренинговую систему UNITS. Она предназначена для проведения индивидуальных и групповых тренировок по огневой подготовке.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Какие возможности интерактивного стрелкового полигона

Согласно сообщению, на занятиях на виртуальном стрелковом полигоне можно использовать макеты и модули нескольких десятков образцов стрелкового оружия, гранатометов, ПТРК и т.д.

Система мобильна, при необходимости ее можно быстро развернуть на выбранной локации.

Фото: Пресс-служба Минобороны

В Минобороны отмечают, что при моделировании выполнения огневого упражнения на тренажере есть возможность выбирать тип местности: городскую застройку, лес, поле и т.д. Моделируется также мишенная обстановка, погодные условия, время суток.

Кроме того, с помощью UNITS можно отработать как базовые навыки стрелка – правильную стойку, дыхание, удержание оружия, прицеливание, плавный спуск, так и широкий спектр ситуационных огневых упражнений.

В Минобороны напоминают, что производители и разработчики образцов вооружения и военной техники, у которых есть вопросы по процессу кодификации, могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на электронную почту: [email protected].

Напомним, недавно Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины компьютерный артиллерийский полигон. Этот комплекс – разработка группы украинских программистов в качестве вспомогательного цифрового инструмента для проведения занятий с боевыми расчетами разных видов артиллерийского вооружения.