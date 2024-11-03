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Минобороны допустил к эксплуатации боевой модуль "Таврия"

Минобороны допустил к эксплуатации боевой модуль "Таврия"
Боевой модуль "Таврия". Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия". Это дистанционно управляемая турель, оснащенная двумя пулеметами, один из которых – крупнокалиберный.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Модуль может устанавливаться на боевые бронированные машины или использоваться для оснащения наземных роботизированных платформ.

Система управления боевого модуля позволяет захватывать и сопровождать цели, а также вести прицельный огонь по движущимся объектам.

Согласно сообщению, Таврия способна работать как днем, так и ночью. Модуль имеет бронезащиту, которая выдерживает попадание из стрелкового оружия и защищает от обломков.

При установке на бронетехнике пульт управления и монитор оператора размещаются внутри машины, что обеспечивает дополнительную защиту военнослужащего в бою.

Напомним, несколько дней назад Министерство обороны официально кодифицировало универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7,62×51 мм, который можно использовать на боевых позициях и огневых сооружениях, а также устанавливать на легкобронированную технику. Перед этим ведомство допустило к использованию в подразделениях Сил обороны Украины новый полуавтоматический дробовик Safari HG-105M.

Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок. Треть из них – украинского производства.

В МО добавляют, что производители вооружения и военной техники с дополнительными вопросами по процессу кодификации могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения по электронной почте: [email protected] .

Автор:
Татьяна Гойденко