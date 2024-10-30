На полигоне Brave1 опробовали новые разработки для фронта (ВИДЕО)

На полигоне Brave1 с участием Минобороны, Минцифры, Генштаба и Нацгвардии прошли испытания трех самых ожидаемых технологий для фронта – роя дронов, управляемых боеприпасов и робособаки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Фронт динамичен, у военных постоянно появляются новые технологические потребности. Некоторые из них — критические, их надо закрывать как можно быстрее, чтобы не дать врагу продвинуться вперед. Сейчас для бойцов особенно актуальны 3 технологии, которые уже оттестировали Brave1 на серии полигонов", — говорится в его сообщении.

Рой дронов

Эта новинка позволяет одному пилоту управлять целой группой БпЛА. Дроны в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе.

Разработчики показали, как работают БпЛА в пределах одного роя дронов, а также продемонстрировали работу этого решения в операциях с работами.

Управляемые боеприпасы

Новые снаряды поражают цель с повышенной точностью. Такие боеприпасы автоматически наводятся на цель, корректируя собственный полет.

Их использование существенно повышает эффективность боевых вылетов дронов-бомберов.

Робособака

Также была протестирована технология, уже активно используемая в военных операциях в США и других государствах, — робособака.

"Вы точно видели гражданский аналог этой собаки, но военная версия робота показывает очень высокую эффективность", — отметил Федоров.

Он рассказал, что робособака выполняет логистические и разведывательные функции при разных погодных условиях и ландшафте. Только на одной зарядке может преодолевать около 10 километров.

Технология показывает классный результат, поэтому Brave1 уже общается с американской компанией, чтобы Силы безопасности и обороны начали использовать робособаку в Украине.

Какие из разработок – украинские

В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что рои дронов и управляемые боеприпасы являются украинскими разработками.

"17 команд производителей. 7 из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 — управляемых боеприпасов. Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к решению задач", — рассказал он.

Глава ведомства отметил, что идет работа над количеством таких изделий, однако качество должно идти впереди. Оборонная промышленность должна поставлять в войско инновационные решения, необходимые Силам обороны сейчас и в ближайшем будущем – максимально эффективные, актуальные продукты, рассчитанные на условия, в которых происходят военные действия.

"Чтобы производители смогли это реализовать, мы и собрали всех вместе. Представители Минобороны и Генштаба увидели, что именно умеет украинский производитель, и дали свои рекомендации по улучшению продуктов", — подытожил Сметанин.