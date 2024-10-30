На полігоні Brave1 випробували нові розробки для фронту (ВІДЕО)

На полігоні Brave1 за участі Міноборони, Мінцифри, Генштабу та Нацгвардії пройшли випробування трьох найочікуваніших технологій для фронту – роя дронів, керованих боєприпасів та робособаки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Фронт динамічний, у військових постійно зʼявляються нові технологічні потреби. Деякі з них — критичні, їх треба закривати якнайшвидше, щоб не дати ворогу просунутися вперед. Зараз для бійців особливо актуальні 3 технології, які вже відтестували Brave1 на серії полігонів", - йдеться в його повідомленні.

Рій дронів

Ця новинка дає змогу одному пілоту керувати цілою групою БпЛА. Дрони в рою можуть автономно виконувати місії завдяки роботі в групі.

Розробники показали, як працюють БпЛА в межах одного рою дронів, а також продемонстрували роботу цього рішення в операціях з роботами.

Керовані боєприпаси

Нові снаряди вражають ціль з підвищеною точністю. Такі боєприпаси автоматично наводяться на ціль, коригуючи власний політ.

Їх використання суттєво підвищує ефективність бойових вильотів дронів-бомберів.

Робособака

Також було протестовано технологію, яку вже активно використовують у військових операціях у США та інших державах, — робособаку.

"Ви точно бачили цивільний аналог цього пса, але військова версія робота показує дуже високу ефективність", - зазначив Федоров.

Він розповів, що робособака виконує логістичні та розвідувальні функції за різних погодних умов та ландшафту. Тільки на одній зарядці може долати майже 10 кілометрів.

Технологія показує класний результат, тому Brave1 уже комунікує з американською компанією, щоб Сили безпеки і оборони почали використовувати робособаку в Україні.

Які з розробок - українські

В свою чергу міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив, що рої дронів та керовані боєприпаси є українськими розробками.

"17 команд виробників. 7 із них представили свої напрацювання технології рою дронів, 10 - керованих боєприпасів. Ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до вирішення задач", - розповів він.

Очільник відомства зазначив, що триває робота над кількістю таких виробів, однак якість має йти попереду. Оборонна промисловість має поставляти у військо інноваційні рішення, які потрібні Силам оборони зараз та в найближчому майбутньому – максимально ефективні, актуальні продукти, розраховані на умови, в яких відбуваються військові дії.

"Щоб виробники змогли це реалізувати, ми і зібрали всіх разом. Представники Міноборони й Генштабу побачили, що саме вміє український виробник, та дали свої рекомендації для покращення продуктів", - підсумував Сметанін.