Щомісяця на Brave1 реєструється орієнтовно 200 розробок для фронту — Наталія Кушнерська

Кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 у 2024 надав українським defense tech розробникам 363 гранти на 362,3 млн грн. Завдяки грантам виробникам вдалось покращити понад 50% розробок. У більше як 80% розробок було покращено технологічний рівень готовності. Загалом на платформі зареєстровано понад 2,9 тис. різноманітних технологічних розробок від понад 1,3 тис. інноваторів. Також Brave1 залучив у чотири рази більше інвестицій в український defnce tech у 2024 році у порівнянні з минулим роком.

Не дивлячись на бурхливий розвиток галузі, виробники-учасники Brave1 зіткнулись із проблемами контрактування розробок та масштабування виробництва. Зокрема представник компанії Tencore наголошував, що 80% закупівель наземних дронів забезпечують фонди та волонтери.

Про суми інвестицій у 2024 році, гранти, а також як Brave1 допомагає розробникам залучати інвестиції та розв'язувати проблемні питання розповіла керівниця кластера Наталія Кушнерська в інтерв'ю Delo.ua

Кластер вже існує 1,5 року і за цей час став ключовою частиною української defense tech. Які б виділили головні успіхи за цей період?

— Коли у квітні минулого року було створено Brave1, в Україні фактично існував тільки один сегмент defense tech ринку – БПЛА.

За ці 1,5 року роботи Brave1 в Україні постала потужна екосистема defense tech, яка вже претендує на те, щоб бути глобальним центром оборонних інновацій. Сьогодні в Україні, окрім ринку БПЛА, працюють ринки наземних роботизованих комплексів, засобів радіоелектронної боротьби. Тобто, ми перейшли від суто інженерної, технологічної екосистеми до справжньої бізнес-індустрії. А загалом на платформі зареєстровано понад 2,9 тис. різноманітних технологічних розробок від понад 1,3 тис. інноваторів.

Це стало можливим як завдяки покращенню умов державою, так і завдяки системному супроводу кластером перспективних розробок. Ми пропонуємо розробникам чіткий маршрут, як їх рішення можуть бути розвинуті та кодифіковані згідно зі стандартами НАТО, щоб працювати на фронті. Супроводжуємо на усіх етапах, надаємо грантову підтримку, допомагаємо з залученням інвестицій і ведемо аж до кодифікації. Завдяки Brave1 вже кодифіковано понад 200 розробок.

Які на сьогодні пріоритети Brave1? Чи є якісь сфери, на розвитку рішень в яких акцентують військові?

— Наразі серед наших пріоритетів безпілотники, роботи, засоби радіоелектронної боротьби, штучний інтелект, ракети та лазерні технології. Це те, чого найбільше потребують військові, і це те, що визначатиме технологічне обличчя війни найближчим часом. Нам важливо, щоб саме за цими напрямками ми зберігали перевагу над ворогом, адже це та асиметрична відповідь, яка здатна забезпечувати перемоги на полі бою.

Очевидно, що виникають нагальні потреби з фронту. Щоб знаходити відповіді на ці загрози, ми ініціюємо серед виробників спеціальні проєкти, де оперативно і точково шукаємо ті технології, які потрібні військовим тут і зараз.

Brave1 – це кластер для розвитку військових технологій в Україні, що займається наданням defnse tech розробникам фінансової, інформаційної та організаційної підтримки, заснований Міністерством цифрової трансформації, Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних Сил, Радою національної безпеки й оборони, Міністерством стратегічних галузей, Міністерством економіки. Кластер був запущений 26 квітня 2023 року.

Скільки заявок на розробки ви отримуєте в середньому в місяць? Як змінювалася ця цифра за останній рік?

— У середньому щомісяця на платформі реєструється орієнтовно 200 розробок. У 2023 році цей показник становив близько 100. Така динаміка свідчить про високу швидкість зростання української defense tech індустрії.

Одним з головних інструментів підтримки учасників Brave1 є грантова програма. У листопаді 2023 року ви говорили, що “79 розробок отримали гранти на суму понад $1,4 млн. Ще 49 розробок на $745 тис. знаходяться на стадії підписання договорів”. Яка загальна сума грантів станом на вересень 2024 року? Скільки розробок профінансовано?

— Станом на середину жовтня Brave1 надав 363 гранти на 362,3 млн гривень. Ці кошти розробники можуть витратити на R&D та розвиток свого рішення. Опитування виробників, які отримали грант, показують, що завдяки грантам вдалось покращити понад 50% розробок. У більше як 80% розробок було покращено технологічний рівень готовності.

Також нещодавно запустили нові гранти на 4 млн та 8 млн грн. Наша ключова ціль – аби розробники мали фінансовий ресурс для швидкого та ефективного впровадження своїх рішень.

Багато експертів відзначають не тільки збільшення ролі держпідтримки defense tech проєктів, але й інвестиційну привабливість цієї індустрії. Що робить Brave1 на цьому напрямку та які ключові результати?

— Так, дійсно, сьогодні український defense tech став об’єктом інтересу як для українських, так і для закордонних інвесторів. Для розуміння, тільки з початку року у цю сферу інвестовано більше як $25 млн, що в чотири рази більше, ніж за весь 2023 рік.

Значною мірою це стало можливим завдяки роботі кластера, який активно пов'язує наших виробників з інвесторами. Працюємо з понад 170 інвесторами з більше як 30 країнами світу. Регулярно проводимо презентації команд перед партнерами, аби інвестори могли наочно побачити масштаби та технологічних вітчизняних проєктів. Під час однієї з таких презентацій і познайомили команду Swarmer з їх інвестором. Згодом це вилилось в повноцінний раунд на $2,7 млн – один з найбільших інвестиційних раундів з початку повномасштабного вторгнення. Також допомогли команді Farsight Vision, яка є розробником платформи ситуаційної та розвідувальної обізнаності, залучити 600 тис. євро від Darkstar Coalition. Це лише ті кейси, про які можемо публічно говорити.

Таких історій тільки більшатиме. Нещодавно ми провели саміт Defense Tech Valley, який об’єднав понад 1,3 тис. учасників, з яких більше як 100 українських та закордонних інвесторів, понад 250 вітчизняних та міжнародних команд розробників. Ми вже маємо інформацію про підготовку інвестиційних угод за підсумками цього саміту на мільйони доларів.

Наталія Кушнерська. Фото: Brave1

Повертаючись безпосередньо до розробок та їх творців. Очевидно, що попри значний ріст індустрії, залишається і багато викликів. Які найголовніші проблеми компаній ви бачите?

— Одним із найбільш проблемних питань є фінансування R&D. Окрім цього, багато компаній не мають потрібної експертизи або ж фізично неготові масштабувати своє виробництво. Також виробники не завжди розуміють реальні потреби Сил безпеки та оборони, тому ми активно налагоджуємо регулярну комунікацію між військовими та розробниками

Значною проблемою є і відсутність довгострокового контрактування. Це призводить до того, що виробники не можуть здійснювати якісне середньо- та довгострокове планування. Відчутним є дефіцит кваліфікованих кадрів, адже йдеться про потребу специфічного набору знань та вмінь, які не завжди може запропонувати ринок в потрібній мірі.

Попри ці труднощі, ви неодноразово заявляли, що в Україні постійно формуються нові ринки defense tech рішень. Розкажіть про це детальніше?

— У перший рік повномасштабного вторгнення ми мали в Україні фактично тільки один сформований defense tech ринок – це БПЛА. Там вже були значні успіхи завдяки проєкту “Армії дронів”, спрощенню процедур та дебюрократизації у цій сфері. Як наслідок, наразі маємо понад 500 виробників та більше як 800 унікальних розробок.

За останні півтора року у нас зросли ринки РЕБ (120+ компаній) та роботів (160+ компаній). Значною мірою це результат саме кластера, адже ми регулярно проводимо мітапи між виробниками, надаємо можливість протестувати рішення на полігоні, підтримуємо фінансово через грантову програму та допомогу з залученням інвестицій. Усі ці кроки дозволили створити потужну конкуренцію на ринку, яка тільки сприяє появі ефективних рішень для військових.

Якщо завершаться активні бойові дії, то які перспективи у компаній, які зараз працюють виключно на ВПК?

— Потреба в інноваційних технологічних рішеннях не зникне з завершенням активних бойових дій, адже посилення обороноздатності України є обов’язковою вимогою як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективах. Тому українські компанії зможуть і надалі реалізовувати свою продукцію Силам безпеки та оборони. У цьому немає жодних сумнівів.

І наостанок — яким ви бачите технологічне майбутнє цієї війни?

— Обличчя війни змінюється постійно — ми розуміємо, що потрібно в режимі нон-стоп шукати все нові й нові відповіді на технологічні виклики. Україні критично важливо генерувати нові ефективні рішення значно швидше за ворога. Це і є однією з цілей кластера — забезпечити розробників усією необхідною підтримкою для створення технологічних геймченджерів війни.