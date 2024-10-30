Минобороны кодифицировало универсальный пулемет SAR 762 MT для армии

Министерство обороны Украины официально кодифицировало универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7,62×51 мм, который можно использовать на боевых позициях и огневых сооружениях, а также устанавливать на легкобронированную технику.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

SAR 762 MT имеет ряд преимуществ, которые отличают его от аналогов, в частности, пулемета "Печениг", используемого в армии страны-агрессора.

Основными особенностями являются быстросменный ствол, позволяющий вести практически непрерывный огонь, и регулируемый газовый клапан, позволяющий контролировать интенсивность стрельбы.

Пулемет разработан для стабильной работы при различных климатических условиях: эффективно функционирует при экстремально низких температурах и в тропическом климате, имеет высокий ресурс корпуса и ствола.

Напомним, несколько дней назад Министерство обороны кодифицировало и официально допустило к использованию в подразделениях Сил обороны Украины новый полуавтоматический дробовик Safari HG-105M.

Добавим, с начала широкомасштабного вторжения РФ, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок. Треть из них – украинского производства.

Также МО допустило к эксплуатации в подразделениях сил обороны Украины. 25 образцов пулеметов иностранного и отечественного производства