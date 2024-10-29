Минобороны сертифицировало по меньшей мере пять школ операторов БПЛА

Министерство обороны Украины предоставило сертификат по упрощенной процедуре по меньшей мере пяти частным школам для обучения операторов БПЛА в течение месяца работы экспериментального проекта сертификации, рассказал глава ОО "Украинская ассоциация операторов беспилотных аппаратов" (UAUVO) Роман Корж в комментарии Delo.ua.

"Я сегодня видел как школа SpecAero получила сертификат №5. Это означает, что как минимум пять школ, включая Global Drone academy, прошли сертификацию", — сообщил Корж.

По его словам, обучающие центры операторов БПЛА также создаются при командовании Сил беспилотных систем и в рамках Сил территориальной обороны. Корж подчеркнул, что пропускная способность школ при командованиях недостаточна.

Военную специальность продолжает присваивать Минобороны

Глава UAUVO Роман Корж рассказал, что одним из неурегулированных вопросов остается получение бойцами военно-учетной специальности (ВУС) после обучения в сертифицированных школах.

"Частная школа не может выписать ВУС. Все равно государство должно присвоить ВУС военному и записать в военный билет", — объясняет Корж.

Еще один вопрос, которым задается глава ГО UAUVO – это механизм финансирования обучения военных. "В бюджете на 2024 год не были предусмотрены расходы на оплату обучения операторов БпЛА. Я надеюсь, что это будет предусмотрено Кабмином в 2025 году. Какой источник? Неизвестно", — отметил Корж.

По данным Министерства обороны, в Украине на октябрь 2024 года функционирует несколько десятков частных школ операторов БПЛА.

В начале октября 2024 года правительство приняло постановление о создании сертифицированных частных школ для обучения операторов дронов.

Учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов, которые после успешной сдачи экзаменов смогут занять должности операторов БпЛА в военных подразделениях всех частей Сил безопасности и Сил обороны.

Чтобы пройти сертификацию, заведение должно: