Міноборони сертифікувало щонайменше п'ять шкіл операторів БпЛА

Міністерство оборони України надало сертифікат за спрощеною процедурою щонайменше п'ятьом приватним школам для навчання операторів БпЛА протягом місяця роботи експериментального проєкту сертифікації, розповів голова ГО "Українська асоціація операторів безпілотних апаратів" (UAUVO) Роман Корж в коментарі Delo.ua.

"Я сьогодні бачив як школа SpecAero отримала сертифікат №5. Це означає, що як мінімум, п'ять шкіл, включаючи Global Drone academy, пройшло сертифікацію", — повідомив Корж.

По його словам, навчальні центри операторів БпЛА також створюються при командуванні Сил безпілотних систем та в рамках Сил територіальної оборони. Корж наголосив, що пропускна здатність шкіл при командуваннях недостатня.

Військову спеціальність продовжує присвоювати Міноборони

Голова UAUVO Роман Корж розповів, що одним із неврегульованих питань залишається отримання бійцями військово-облікової спеціальності (ВОС) після навчання в сертифікованих школах.

"Приватна школа не може виписати ВОС. Все одно держава має присвоїти ВОС військовому і записати у військовий білет", — пояснює Корж.

Ще одне питання, яким задається голова ГО UAUVO — це механізм фінансування навчання військових."У бюджеті на 2024 року не було передбачено витрат на оплату навчання операторів БпЛА. Я сподіваюсь, що це буде передбачено Кабміном у 2025 році. Що буде джерелом? Невідомо.", — зазначив Корж.

За даними Міністерства оборони, в Україні станом на жовтень 2024 року функціонує декілька десятків приватних шкіл операторів БпЛА.

На початку жовтня 2024 року Уряд прийняв постанову про створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів.

Навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади операторів БпЛА у військових підрозділах всіх частин Сил безпеки та Сил оборони.

Щоб пройти сертифікацію, заклад має: