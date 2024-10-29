За 10 месяцев Минобороны и Минцифры законтрактовали уже 1,6 млн БПЛА

За 10 месяцев 2024 года Минобороны совместно с Министерством цифровой трансформации законтрактовало 1,6 млн единиц БпЛА разных типов на общую сумму свыше 114 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что из этого объема поставщиками уже выполнен заказ 1,28 миллиона беспилотников на сумму более 81 млрд грн. В то же время, до конца года запланирована поставка еще 366 940 единиц дронов.

В числе поставленных беспилотников есть модели, выполняющие разные задачи на поле боя. Это глубинные ударные дроны (Deepstrike-камикадзе), FPV-камикадзе, разведывательные коптеры типа DJI Mavic, разведывательные самолеты и дрона-крылья, а также ударные коптеры и самолеты.

Минобороны отмечают, что широкая функциональная спецификация БпЛА обеспечивает надежную поддержку боевых подразделений, помогая быстрее реагировать на тактические и стратегические вызовы.

Также сообщается, что на 2025 год Министерство обороны совместно с Минцифрой уже законтрактовало 155 205 единиц беспилотных летательных аппаратов на сумму 32,33 млрд грн. В целом на 2024-2025 годы ведомства законтрактовали поставки БпЛА на сумму почти 147 млрд грн.

В контракты вошли дроны всех основных типов, в частности, глубинные ударные и FPV-камикадзе, разведывательные самолеты и коптеры, что позволит расширить технические возможности украинской армии на передовой.

Добавим, что в августе Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для сил безопасности и обороны.

Также сообщалось, что с начала 2024 года ГП "Агентство оборонных закупок" Минобороны (АОЗ) законтрактовало уже более 400 тысяч БпЛА всех видов — от маленьких FPV до дипстрайков, поражающих цели глубоко в тылу врага. За небольшими исключениями это все дроны украинского производства.

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