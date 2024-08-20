Правительство выделило 24 млрд грн на закупку дронов для ВСУ

Кабинет министров Украины во вторник, 20 августа, выделил 24 млрд грн на закупку дронов для Сил безопасности и обороны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Правительство выполняет поручение Верховного главнокомандующего и одобряет законопроект, который законодательно утверждает существование сил беспилотных систем", — отметил Шмигаль.

Он также добавил, что сегодня правительство выделило 24 млрд грн на закупку дронов для Сил безопасности и обороны.

"В производстве и применении беспилотников Украина совершила настоящий прорыв. Государством уже законтрактовано 1 млн дронов, 500 украинских компаний производят БПЛА", — написал премьер-министр.

В Украине официально создан отдельный род войск — Силы беспилотных систем

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании СБС 6 февраля 2024 года.

Вадима Сухаревского назначили командующим нового рода войск 10 июня.

Сейчас Украина — единственная страна в мире с таким отдельным родом войск.

ССС будет использовать в своей боевой работе воздушные, морские надводные и подводные дроны, наземные беспилотные и роботизированные системы.

ССС будут заниматься комплексным планированием военных операций с применением БПЛА, курировать развитие дронов всех видов: разведывательных, ударных, морских, дронов большой дальности, роботизированных комплексов.

5 млрд грн на закупку ударных дронов для ВСУ

Напомним, правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 5 млрд грн на закупку дронов для ВСУ.

В целом Министерство обороны Украины анонсировало масштабную закупку через Агентство оборонных закупок 20 000 беспилотных авиационных комплексов с помощью системы Prozorro. Общий бюджет составит около 3 миллиардов гривен, а дроны должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.

Благодаря высокому уровню конкуренции на закупках дронов через электронный каталог Prozorro Market удалось сэкономить 65 млн. грн.

Речь идет о беспилотниках FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom и т.д. Дроны в Prozorro Market чаще всего покупают объединенные территориальные общины и передают воинским частям.

В мае Как сообщалось, "Агентство оборонных закупок" заключило новые контракты на закупку 4200 беспилотников DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.