Зеленский сделал ряд перестановок в высшем командовании ВСУ

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил командующих сухопутных войск, объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил ТРО.

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Об этом идет речь в указах на сайте Офиса президента.

Павлюк возглавил Сухопутные войска ВСУ

Так, Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

В субботу, 10 февраля, Павлюка уволили с должности первого заместителя министра обороны Украины.

Генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк с мая 2022 по 21 февраля 2023 был начальником штаба - заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ, командующим группировкой сил и средств обороны Киева. Затем его назначили первым замминистра обороны.

Увольнение Наева и другие назначения

Кроме того, Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенными силами ВСУ и назначил на эту должность Юрия Содолю.

Также президент назначил Игоря Скибюка командующим Десантно-штурмовым войском ВСУ после того, как уволил с этой должности Максима Миргородского.

Указом Зеленский назначил Игоря Плахуту командующим Сил территориальной обороны ВСУ.

Зеленский назначил заместителей главнокомандующего и заместителей начальника Генштаба ВСУ

Зеленский назначил заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и заместителей начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

"Весь день проводил совещания с военными, с военным руководством и правительством. Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне", - отметил президент в своем вечернем обращении 10 февраля.

Отныне заместителями главнокомандующего ВСУ Сырского стали:

полковник Вадим Сухаревский – его направление – беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами,

полковник Андрей Лебеденко – его направление – инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем.

Заместителями начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины стали:

бригадный генерал Владимир Горбатюк – его направление – оперативная работа, работа штабов, планирование, управление,

бригадный генерал Алексей Шевченко – его направление – логистика

бригадный генерал Михаил Драпатый – он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку наших военных.

"Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий – весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины", - подчеркнул Зеленский.

Перестановки в ВСУ

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

Новоназначенный главнокомандующий ВСУ уже рассказал, какими будут его приоритеты в новой должности. По его мнению, только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха.

Также новым руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. Он заменил на этом посту Сергея Шептала.