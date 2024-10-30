Міноборони кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT для армії

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7,62×51 мм, який можна використовувати на бойових позиціях і вогневих спорудах, а також встановлювати на легкоброньовану техніку.

Про це повідомила пресслужба відомства.

SAR 762 MT має низку переваг, які відрізняють його від аналогів, зокрема, кулемета "Печеніг", що використовується в армії країни-агресора.

Основними особливостями є швидкозмінний ствол, що дозволяє вести практично безперервний вогонь, та регульований газовий клапан, який дозволяє контролювати інтенсивність стрільби.

Кулемет розроблений для стабільної роботи за різних кліматичних умов: він ефективно функціонує при екстремально низьких температурах і в тропічному кліматі, має високий ресурс корпусу та ствола.

Нагадаємо, кілька днів тому Міністерство оборони кодифікувало та офіційно допустило до використання в підрозділах Сил оборони України новий напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.

Додамо, з початку широкомасштабного вторгнення РФ, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.

Також МО допустило до експлуатації у підрозділах сил оборони України понад 25 зразків кулеметів іноземного та вітчизняного виробництва.