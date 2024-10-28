Міноборони допустило до використання в ЗСУ напівавтоматичний дробовик Safari

Міністерство оборони України кодифікувало та офіційно допустило до використання в підрозділах Сил оборони України новий напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ця модель може застосовуватися як стрілецька зброя під час бою в обмеженому просторі, а також бути ефективним інструментом боротьби з ворожими FPV-дронами за умови використання мисливських набоїв зі шротом.

Safari HG-105M — напівавтоматична рушниця з газопоршневим механізмом і знімним магазином, виконана за технологією булпап. Це компонування дозволяє зменшити загальну довжину зброї, зберігаючи довжину ствола, що зміщує центр ваги ближче до центру дробовика та знижує навантаження на стрільця під час тривалого використання.

Рушниця Safari HG-105M використовує патрони 12 калібру та оснащена магазинами ємністю на 5 або 10 набоїв. Вага зброї становить трохи більше 4 кг, що робить її зручною для оперативних завдань у польових умовах.

У Мінобороні зазначають, що виробники, які мають запитання щодо процесу кодифікації зразків озброєння, можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки Міноборони України на електронну пошту [email protected].

Додамо, з початку широкомасштабного вторгнення РФ, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.

Також МО допустило до експлуатації у підрозділах сил оборони України понад 25 зразків кулеметів іноземного та вітчизняного виробництва.