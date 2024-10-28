Минобороны допустило к использованию в ВСУ полуавтоматический дробовик Safari

Министерство обороны Украины кодифицировало и официально допустило к использованию в подразделениях Сил обороны Украины новый полуавтоматический дробовик Safari HG-105M.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эта модель может применяться как стрелковое оружие во время боя в ограниченном пространстве, а также быть эффективным инструментом борьбы с вражескими FPV-дронами при использовании охотничьих патронов со дробью.

Safari HG-105M — полуавтоматическое ружье с газопоршневым механизмом и съемным магазином, выполненное по технологии булпап. Эта компоновка позволяет снизить общую длину оружия, сохраняя длину ствола, что смещает центр тяжести ближе к центру дробовика и снижает нагрузку на стрелка во время длительного использования.

Ружье Safari HG-105M использует патроны 12 калибра и оснащены магазинами емкостью на 5 или 10 патронов. Вес оружия составляет не более 4 кг, что делает его удобным для оперативных задач в полевых условиях.

В Минобороне отмечают, что производители, имеющие вопрос о процессе кодификации образцов вооружения, могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Минобороны Украины на электронную почту [email protected].

С начала широкомасштабного вторжения РФ, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок. Треть из них – украинского производства.

Также МО допустило в эксплуатацию в подразделениях сил обороны Украины более 25 образцов пулеметов иностранного и отечественного производства.