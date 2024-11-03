- Категорія
- Промисловість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль "Таврія"
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія". Це дистанційно керована турель, оснащена двома кулеметами, один з яких – великокаліберний.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Модуль може встановлюватись на бойові броньовані машини або використовуватись для оснащення наземних роботизованих платформ.
Система управління бойового модуля дозволяє захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Згідно з повідомленням, "Таврія" здатна працювати як удень, так і вночі. Модуль має бронезахист, який витримує влучання зі стрілецької зброї й захищає від уламків.
При встановленні на бронетехніці пульт керування та монітор оператора розташовуються всередині машини, що забезпечує додатковий захист військовослужбовця в бою.
Нагадамєо, кілька днів тому Міністерство оборони офіційно кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7,62×51 мм, який можна використовувати на бойових позиціях і вогневих спорудах, а також встановлювати на легкоброньовану техніку. Перед цим відомство допустило до використання в підрозділах Сил оборони України новий напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.
Загалом, з початку широкомасштабного вторгнення РФ, Міністерство оборони Україникодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 20 зразківснайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.
В МО додають, що виробники озброєння та військової техніки з додатковими запитаннями щодо процесу кодифікації можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння за електронною поштою: [email protected].