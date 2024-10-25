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Минобороны допустило к использованию в ВСУ компьютерный артиллерийский полигон
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины компьютерный артиллерийский полигон.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Этот комплекс — разработка группы украинских программистов в качестве вспомогательного цифрового инструмента для проведения занятий с боевыми расчетами различных видов артиллерийского вооружения.
Алгоритмы компьютерной программы создавались с учетом значительного массива реального боевого опыта украинских артиллеристов, приобретенного за годы войны с российским агрессором.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также сообщается, что визуальный компонент комплекса позволяет:
- моделировать выполнение огневых задач и анализ их выполнения;
- проводить разбор действий каждого члена боевого расчета;
- получать рекомендации по устранению ошибок.
Напомним, что теперь заявки на кодификацию новых образцов вооружения и военной техники их производители могут подать в режиме онлайн. Соответствующая функция доступна через официальный сайт Министерства обороны Украины.
По дополнительным вопросам процесса кодификации производители и разработчики образцов вооружения и военной техники могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники по электронной почте: [email protected].