Минобороны допустило к использованию в ВСУ компьютерный артиллерийский полигон

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины компьютерный артиллерийский полигон.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Этот комплекс — разработка группы украинских программистов в качестве вспомогательного цифрового инструмента для проведения занятий с боевыми расчетами различных видов артиллерийского вооружения.

Алгоритмы компьютерной программы создавались с учетом значительного массива реального боевого опыта украинских артиллеристов, приобретенного за годы войны с российским агрессором.

Также сообщается, что визуальный компонент комплекса позволяет:

моделировать выполнение огневых задач и анализ их выполнения;

проводить разбор действий каждого члена боевого расчета;

получать рекомендации по устранению ошибок.

Напомним, что теперь заявки на кодификацию новых образцов вооружения и военной техники их производители могут подать в режиме онлайн. Соответствующая функция доступна через официальный сайт Министерства обороны Украины.

По дополнительным вопросам процесса кодификации производители и разработчики образцов вооружения и военной техники могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники по электронной почте: [email protected].