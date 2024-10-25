Міноборони допустило до використання у ЗСУ комп'ютерний артилерійський полігон

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України комп'ютерний артилерійський полігон.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що цей комплекс - розробка групи українських програмістів в якості допоміжного цифрового інструмента для проведення занять із бойовими розрахунками різних видів артилерійського озброєння.

Алгоритми комп’ютерної програми створювались із урахуванням значного масиву реального бойового досвіду українських артилеристів, набутого за роки війни із російським агресором.

Також повідомляється, що візуальний компонент комплекса дозволяє:

моделювати виконання вогневих завдань та здійснювати аналіз їх виконання;

проводити розбір дій кожного члена бойового розрахунку;

отримувати рекомендації для виправлення помилок.

Нагадаємо, що відтепер заявки на кодифікацію нових зразків озброєння та військової техніки їхні виробники можуть подати в режимі онлайн. Відповідна функція вже доступна через офіційний сайт Міністерства оборони України.

З додаткових питань щодо процесу кодифікації виробники та розробники зразків озброєння і військової техніки, можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected].