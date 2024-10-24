Заявку на кодификацию нового вида вооружения теперь можно подать онлайн

Теперь заявки на кодификацию новых образцов вооружения и военной техники их производители могут подать в режиме онлайн. Соответствующая функция доступна через официальный сайт Министерства обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как воспользоваться услугой

На официальном сайте в разделе "Актуально" размещен баннер "Арсенал" Окно для производителей ВВТ". Перейдя на страницу, производители ВВТ могут воспользоваться активной ссылкой Окно для производителей ВВТ (mod.gov.ua).

Доступ к услуге происходит через авторизацию с помощью id.gov.ua. Данные, вносимые разработчиком, надежно защищены.

По словам начальника Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковника Владимира Рочняка, для удобства на странице были размещены образцы документов, которые должны заполнить разработчики ВВТ.

Они сгруппированы по отдельным популярным номенклатурам ВВТ: средства РЭБ, БпАК, боеприпасы для БпАК, наземные роботизированные комплексы. Производитель должен оставить свои контактные данные, электронную почту. По указанному адресу разработчик будет получать уведомление об изменении статуса заявки. Каждый производитель ВВТ получит контактные данные специалиста из МОУ, осуществляющего сопровождение заявки.

Какие документы необходимы для подачи заявки на кодификацию

письмо-описание с наименованием, назначением и ТТХ образца ВВТ;

программа и методики проведения испытаний образца ВВТ;

акт испытаний образца ВВТ с протоколами о подтверждении каждой заявленной характеристики;

проект Технических условий на образец ВВТ;

описание имеющегося комплекта рабочей конструкторской документации.

Минобороны оптимизирует процессы для производителей ВВТ

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил, что украинским воинам на фронте нужно больше современного оружия и техники, и именно для этого ведомство создает максимально благоприятные условия для производителей ВВТ.

В частности, была сокращена процедура кодификации образцов ВВТ до 10 суток, а также оптимизированы многие организационные процессы. Также был запущен проект "Железный полигон" — возможность для производителей ВВТ бесплатно испытывать свои изделия на военном полигоне еще на разных стадиях производства.

По дополнительным вопросам процесса кодификации производители и разработчики образцов вооружения и военной техники могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники по электронной почте: [email protected].