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Минобороны допустило к эксплуатации бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр"

бронеавтомобиль, Минобороны
Минобороны допустило к эксплуатации бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Фото: Пресс-служба Минобороны

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Это бронированное транспортное средство мультифункциональное и отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Характеристики "Зубра"

Отмечается, что бронеавтомобиль имеет усиленную независимую подвеску и незаурядные ходовые характеристики, что позволяет передвигаться на относительно высоких скоростях по сложным участкам местности.

Также на этом броневике не будет проблемой преодоление неглубоких водных преград.

Броня и конструкция "Зубра" обеспечивает защиту военнослужащих от поражений стрелковым оружием и минимизирует травмирование водителя и пассажиров при подрыве машины на мине или вражеском фугасе. Кроме того, конструкция автомобиля позволяет устанавливать дополнительные системы вооружения, использовать его для транспортировки личного состава и эвакуации раненых.

В Минобороны напоминают, что производители и разработчики образцов вооружения и военной техники, у которых есть вопросы по процессу кодификации, могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на электронную почту: [email protected].

Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA, который может использоваться для выполнения широкого спектра задач.

Также Минобороны кодифицировало и официально допустило к использованию в Вооруженных силах Украины уникальный вездеход-амфибию "ТАХА", разработанный украинскими инженерами.

Автор:
Ольга Колесниченко