ВСУ будут использовать отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA: чем он особенный

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA, который может использоваться для широкого спектра задач.

Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что UAT-TISA унаследовала шасси проверенного внедорожника одного из известных автопроизводителей, на которое установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую защиту экипажа от огня из стрелкового оружия.

Конструкция бронекапсулы позволяет установку пулемета на турели. Сообщается, что противоменная защита машины выдерживает взрыв взрывных устройств под колесом и днищем автомобиля.

Бронеавтомобиль обладает высокими динамическими характеристиками, проходимостью и плавностью хода. Емкости топливных баков хватает на преодоление более 1000 км на одной заправке.

Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия". Это дистанционно управляемая турель, оснащенная двумя пулеметами, один из которых – крупнокалиберный.