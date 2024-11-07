ЗСУ використовуватимуть вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA: чим він особливий

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA, який може використовуватись для виконання широкого спектра завдань.

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що UAT-TISA успадкувала шасі перевіреного позашляховика одного з відомих автовиробників, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї.

Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі. Повідомляється, що протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля.

Бронеавтомобіль має високі динамічні характеристики, прохідність і плавність ходу. Ємності паливних баків вистачає на подолання понад 1 000 кілометрів на одній заправці.

Раніше Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія". Це дистанційно керована турель, оснащена двома кулеметами, один з яких – великокаліберний.