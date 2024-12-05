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В ноябре для ВСУ кодифицировано более 120 образцов вооружения, большинство — украинского производства

вооружение, военная техника
Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины в течение ноября кодифицировало более 120 образцов вооружения и военной техники (ОВТ) для нужд сил обороны, из которых почти 90% — новинки украинского производства.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Среди кодифицированных образцов наиболее представлены беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы, преимущественно для БПЛА, инженерные средства, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР), а также системы связи.

Кроме того, в список новинок вошли:

  • мобильные реактивные установки для отдельных подразделений,
  • новый бронебойный патрон
  • санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль украинского производства

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что такое количество новых образцов всего за один месяц свидетельствует о высоком темпе разработок в сфере ВОВ.

" Отдельные образцы украинского оружия имеют уникальные характеристики. Работаем над тем, чтобы они как можно быстрее оказались у наших военных ", — подчеркнул он.

Минобороны недавно кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны.   полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Это бронированное транспортное средство мультифункциональное и отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами.

Также был кодифицирован скоростной бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE.

За 6 месяцев 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины.   более 20 образцов специальной легкой автомототехники, предназначенной для передвижения по пересеченной местности и выполнения задач на воде.

Автор:
Татьяна Гойденко