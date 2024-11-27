Вітчизняний бронетранспортер Oncilla-Shturm допомагатиме ЗСУ: чим він особливий

Міністерство оборони України допустило до експлуатації бронетранспортер вітчизняного виробництва Oncilla-Shturm, призначений для виконання широкого спектра завдань.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Машина оснащена автоматичною коробкою передач та турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики. Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.

У Міноборони зауважили, що броня та конструктивна особливість Oncilla-Shturm забезпечують захист екіпажу та десанту під час обстрілу зі стрілецької зброї, уламків і наїзду на вибухонебезпечні предмети.

Стандартне обладнання бронетранспортера включає автоматичну систему підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма, систему кондиціонування повітря з додатковою функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння, фільтровентиляційну систему, лебідку.

Озброєння Oncilla-Shturm – дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом. Крім того, бронетранспортер може виготовлятися у кількох модифікаціях.

"Вітчизняна бронемашина Oncilla-Shturm демонструє прогрес України у створенні техніки, що відповідає сучасним потребам поля бою. Її надійність та функціональність дозволяють нашим військовим виконувати бойові завдання в умовах високої складності, забезпечуючи захист особового складу та ефективність операцій", – підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нещодавно Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами.