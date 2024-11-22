Міноборони допустило до експлуатації у військах всюдихід-амфібію Argo Aurora

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах всюдихід-амфібію Argo Aurora. Це багатофункціональна машина, розрахована на використання в екстремальних умовах.

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Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Характеристики Argo Aurora

Згідно з повідомленням Міноборони, чотиривісний транспортний засіб можна використовувати для пересування місцевістю зі складним рельєфом. Завдяки йому можна впевнено рухатися сипучими ґрунтами, крутосхилами, густим підліском. Крім того, всюдихід долає водні перешкоди та заболочені ділянки місцевості.

У відомстві зауважують, що потужності цієї машини вистачить, аби перевозити до 500 кг вантажу.

Додамо, що виробники та розробники зразків озброєння і військової техніки, які мають запитання щодо процесу кодифікації, можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, нещодавно Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами.

Також повідомлялося, що відомство офіційно допустило до використання в Збройних силах України унікальний всюдихід-амфібію "ТАХА", розроблений українськими інженерами.