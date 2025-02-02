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Минобороны в январе допустило к эксплуатации около 130 новых образцов вооружения

Минобороны в январе допустило к эксплуатации около 130 новых образцов вооружения
Фото: Минобороны

В январе 2025 Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны около 130 новых образцов вооружения и военной техники. Из них около 100 произведены украинскими предприятиями.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство добавляет, что в январе 2024 было кодифицировано менее 50 образцов, из которых только 20 были украинского производства.

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал Анатолий Клочко отметил, что из-за высокой интенсивности боевых действий на фронте военные нуждаются в большем количестве оружия, особенно инновационных средств поражения.

Украинские производители оперативно реагируют на эти вызовы, расширяют производство и внедряют новые разработки. Наибольший прогресс заметен в сфере беспилотных систем как воздушных, так и наземных, морских и средств радиоэлектронной борьбы.

Среди новых образцов вооружения, получивших кодификацию с начала 2025 года, больше беспилотных авиационных комплексов – почти 40. Среди них есть дроны с оптоволоконным каналом управления.

Также к эксплуатации допущено более 20 образцов военной автотехники разного назначения, боеприпасов, техники тылового обеспечения, наземные роботизированные комплексы, инженерное оборудование и оборудование для подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме отечественной техники, среди новых образцов есть и зарубежные – разные модели стрелкового оружия от ведущих европейских и американских производителей, гранатометы и специализированные автомобили.

Министерство обороны призывает производителей вооружения и военной техники ознакомиться с процедурой кодификации новых образцов, чтобы ускорить их внедрение в войска.

С начала 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 900 образцов вооружения и военной техники (ОВТ), из которых более 600 – отечественного производства.

Автор:
Татьяна Гойденко