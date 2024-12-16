Військові Нацгвардії отримали доступ до "Армія+": які послуги для них доступні

Військовослужбовці Національної гвардії України отримали можливість подавати електронні рапорти на зміну місця служби завдяки інтеграції у застосунок "Армія+".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що уряд затвердив відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів від 12.11.2024 №1291.

Якими послугами "Армія+" можуть користуватися нацгвардійці

Як заявив міністр оборони України Рустем Умєров, відтепер військовослужбовці Нацгвардії можуть користуватися функціями "Армія+", зокрема подавати електронні рапорти на зміну місця служби. А також проходити навчальні курси та брати участь в опитуваннях.

"Менше часу на паперову роботу – більше часу для головного завдання: захисту України", — зазначив він.

Цифровий інструмент дозволяє подати рапорт на переведення між підрозділами Нацгвардії, спрощуючи адміністративні процеси та забезпечуючи прозорість рішень.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименко, отримання військовослужбовцями НГУ доступу до застосунку "Армія+" та можливість подавати рапорти на переведення між підрозділами Національної гвардії є важливим кроком до спрощення внутрішніх процесів та забезпечення прозорості й зручності для наших захисників.

Він також повідомив, що ця ініціатива є частиною масштабної стратегії цифровізації сектору безпеки та оборони, яка спрямована на оптимізацію роботи та мінімізацію бюрократичних процедур.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило застосунок "Армія+" у серпні 2024 року. Він доступний на платформах App Store та Google Play.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у першій версії застосунку "Армія+" для військовослужбовців доступні 11 різновидів рапортів, а також унікальний ID-номер, який дозволяє надсилати рапорти на підпис. Командир у "Армія+" повинен протягом трьох днів затвердити рапорт або надати пояснення у разі відмови.

Також, згідно з повідомленням президента України Володимира Зеленського, у майбутніх оновленнях застосунку будуть додані функції, які дозволять військовим задовольняти всі необхідні соціальні та комунікативні потреби під час служби.

Нагадаємо, нещодавно у застосунку "Армія+" запрацював сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить українським бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах.