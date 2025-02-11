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Статус участника боевых действий: сколько военных уже получили его в "Дії"

статус участника боевых действий (УБД)
Статус УБД теперь можно получить автоматически. Фото: Минветеранов

Более двух тысяч защитников и защитниц уже получили статус участника боевых действий (УБД) автоматически – без справок и очередей. Раньше для его получения требовалось пройти сложную процедуру сбора документов и получение многочисленных разрешений.

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов.

Отмечается, что всего за два месяца совместная инициатива Минветеранов и Минцифры позволила автоматизировать процесс предоставления статуса УБД, благодаря чему более 2 тысяч военных получили его без лишних бюрократических процедур. Также более 6 тысяч выдержек из ЕГРВВ "за считанные минуты" было выдано через ЦНАП.

Как это работает?

  • Сведения об участии в боевых действиях вносятся уполномоченными лицами воинских частей.
  • Система автоматически обрабатывает данные через Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ).
  • Статус УБД предоставляется без привлечения военнослужащего.

"Также автоматический статус УБД получают военные, которые попали в плен или пропали без вести. Государство поддерживает их семьи — предоставляет возможность пользоваться льготами без дополнительных заявлений или обращений. А уже скоро и генерация е-удостоверения в Дії станет автоматической", — добавили в Минветеранов.

Напомним, что Кабмин утвердил проект указа президента Владимира Зеленского об упорядочении прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.

Ранее Delo.ua писало, что в этом году раненые и больные военнослужащие ВСУ, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты будут получать специальный набор "Пакет раненого", в который будут входить адаптивная одежда и средства личной гигиены.

Автор:
Татьяна Бессараб