Статус участника боевых действий: сколько военных уже получили его в "Дії"

Более двух тысяч защитников и защитниц уже получили статус участника боевых действий (УБД) автоматически – без справок и очередей. Раньше для его получения требовалось пройти сложную процедуру сбора документов и получение многочисленных разрешений.

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов.

Отмечается, что всего за два месяца совместная инициатива Минветеранов и Минцифры позволила автоматизировать процесс предоставления статуса УБД, благодаря чему более 2 тысяч военных получили его без лишних бюрократических процедур. Также более 6 тысяч выдержек из ЕГРВВ "за считанные минуты" было выдано через ЦНАП.

Как это работает?

Сведения об участии в боевых действиях вносятся уполномоченными лицами воинских частей.

Система автоматически обрабатывает данные через Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ).

Статус УБД предоставляется без привлечения военнослужащего.

"Также автоматический статус УБД получают военные, которые попали в плен или пропали без вести. Государство поддерживает их семьи — предоставляет возможность пользоваться льготами без дополнительных заявлений или обращений. А уже скоро и генерация е-удостоверения в Дії станет автоматической", — добавили в Минветеранов.

Напомним, что Кабмин утвердил проект указа президента Владимира Зеленского об упорядочении прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.

Ранее Delo.ua писало, что в этом году раненые и больные военнослужащие ВСУ, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты будут получать специальный набор "Пакет раненого", в который будут входить адаптивная одежда и средства личной гигиены.