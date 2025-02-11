Статус учасника бойових дій: скільки військових вже отримали його через "Дію"

Понад двох тисяч захисників та захисниць вже отримали статус учасника бойових дій (УБД) автоматично – без довідок та черг. Раніше для його отримання потрібно було пройти складну процедуру збору документів та отримання численних дозволів.

Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів.

Зазначається, що всього за два місяці спільна ініціатива Мінветеранів та Мінцифри дозволила автоматизувати процес надання статусу УБД, завдяки чому понад 2 тисяч військових отримали його без зайвих бюрократичних процедур. Також понад 6 тисяч витягів з ЄДРВВ "за лічені хвилини" було видано через ЦНАП.

Як це працює?

Відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин.

Система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ).

Статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця.

"Також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Держава підтримує їхні родини – надає можливість користуватися пільгами без додаткових заяв чи звернень. Після надання статусу УБД захисники та захисниці можуть легко отримати витяг з ЄДРВВ у будь-якому ЦНАПі – за кілька хвилин через сервіс "Єдине вікно", що підтверджує надання статусу та дає право на пільги. А вже незабаром і генерація е-посвідчення в Дії стане автоматичною", - додали у Мінветеранів.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив проєкт указу президента Володимира Зеленського щодо впорядкування проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

Раніше Delo.ua писало, що цього року поранені та хворі військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту отримуватимуть спеціальний набір "Пакунок пораненого", до якого входитимуть адаптивний одяг та засоби особистої гігієни.