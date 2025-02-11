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Статус учасника бойових дій: скільки військових вже отримали його через "Дію"
Понад двох тисяч захисників та захисниць вже отримали статус учасника бойових дій (УБД) автоматично – без довідок та черг. Раніше для його отримання потрібно було пройти складну процедуру збору документів та отримання численних дозволів.
Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів.
Зазначається, що всього за два місяці спільна ініціатива Мінветеранів та Мінцифри дозволила автоматизувати процес надання статусу УБД, завдяки чому понад 2 тисяч військових отримали його без зайвих бюрократичних процедур. Також понад 6 тисяч витягів з ЄДРВВ "за лічені хвилини" було видано через ЦНАП.
Як це працює?
- Відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин.
- Система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ).
- Статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця.
"Також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Держава підтримує їхні родини – надає можливість користуватися пільгами без додаткових заяв чи звернень. Після надання статусу УБД захисники та захисниці можуть легко отримати витяг з ЄДРВВ у будь-якому ЦНАПі – за кілька хвилин через сервіс "Єдине вікно", що підтверджує надання статусу та дає право на пільги. А вже незабаром і генерація е-посвідчення в Дії стане автоматичною", - додали у Мінветеранів.
Нагадаємо, що Кабмін затвердив проєкт указу президента Володимира Зеленського щодо впорядкування проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.
Раніше Delo.ua писало, що цього року поранені та хворі військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту отримуватимуть спеціальний набір "Пакунок пораненого", до якого входитимуть адаптивний одяг та засоби особистої гігієни.