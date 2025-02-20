Без черг і бюрократії: у "Дії" запустили нові послуги для ветеранів та родин військових

У “Дії” з’явилися нові послуги для ветеранів та родин військових. Тепер можна швидко та зручно отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці через портал “Дія”.

Про це інформує пресслужба "Мінцифри".

Зазначається, що раніше для отримання статусу потрібно було особисто відвідувати державні установи. Тепер процес став значно простішим і швидшим — достатньо кількох хвилин на порталі "Дія".

Для тих, хто надає перевагу офлайн-формату, подати заяву можна у найближчому ЦНАПі з комфортом і без зайвої бюрократії, наголошують в пресслужбі.

Послуги доступні:

ветеранам, які мають довідку про інвалідність;

чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

Раніше повідомлось, скільки військових вже отримали статус учасника бойових дій через "Дію".

Нагадаємо, що Кабмін затвердив проєкт указу президента Володимира Зеленського щодо впорядкування проходження військової служби в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.