Військові платитимуть лише 1 грн за посилки від "Нової пошти": деталі

Військові платитимуть лише 1 грн за посилки від "Нової пошти" в Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що логістична компанія "Нова пошта" стала новим бізнесом-партнером національної програми підтримки військовослужбовців "Плюси" у застосунку "Армія+".

Це вже третя компанія, що доєдналася до програми.

Відтепер військові можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню у прифронтових відділеннях "Нової пошти".

Як це працює:

Генеруйте штрихкод у додатку "Армія+".

Покажіть його оператору відділення — він активує пропозицію.

Користуйтеся тричі на місяць.

Наприклад, сімʼя надіслала вам посилку на Донеччину: ви скануєте штрих-код у Краматорську і забираєте її за гривню. Стільки ж заплатите, якщо захочете щось їм відправити.

Нагадаємо, національна програма підтримки військовослужбовців "Плюси" запустилася у грудні 2024 року. Її мета — об’єднати великі бізнеси й надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги.

Першими компаніями, які долучилися до програми стали "Укрзалізниця" із квитками зі спецрезерву та "Укрнафта" зі знижками на пальне і меню.

Завдяки "Плюсам" військові придбали понад 3 000 квитків та заощадили на купівлі понад 440 000 літрів пального.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило застосунок "Армія+" у серпні 2024 року. Він доступний на платформах App Store та Google Play.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у першій версії застосунку "Армія+" для військовослужбовців доступні 11 різновидів рапортів, а також унікальний ID-номер, який дозволяє надсилати рапорти на підпис. Командир у "Армія+" повинен протягом трьох днів затвердити рапорт або надати пояснення у разі відмови.