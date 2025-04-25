Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,69

+0,02

EUR

47,42

--0,13

Наличный курс:

USD

41,56

41,46

EUR

47,70

47,50

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В НБУ рассказали, когда вырастут тарифы на газ, отопление и горячую воду

коммунальные тарифы
Тарифы на газ, отопление и горячую воду останутся без изменений в 2025 году / Freepik

В 2025 году тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой будут оставаться на действующем уровне, однако уже с 2026 года ожидается постепенная корректировка тарифов, которая должна привести их к экономически обоснованному уровню.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в обновленном Инфляционном отчете.

Вместе с тем, неопределенность сроков и масштабов пересмотра энергетических тарифов составляет существенный риск для инфляционного прогноза.

Отмечается, что дальнейшая отсрочка решений об их повышении приведет к более низким инфляционным показателям, однако в то же время будет способствовать накоплению квазифискальных дисбалансов и ухудшению финансового состояния государственных энергетических компаний.

Также это будет повышать риски нестабильности на энергетическом рынке, снижать инвестиционный потенциал отрасли и отсрочить рост цен.

Быстрый и существенный рост стоимости энергоносителей, направленный на устранение дисбалансов в секторе, приведет к усилению инфляционного давления в период пересмотра тарифов и обусловит потребность в увеличении бюджетных расходов на субсидии для населения.

Прогноз также учитывает возможность дальнейшего повышения акцизов и постепенной корректировки тарифов на жилищно-коммунальные услуги в последующие годы. Однако сроки и параметры этих решений остаются неопределенными и риском для точности инфляционного прогноза.

Добавим, что до 30 апреля 2026 года "Нефтегаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр.

Что касается цен на воду, то НКРЭКУ начала пересмотр   тарифов ряда водоканалов на водоснабжение и водоотвод   для небытовых потребителей с 1 января 2025г.

Напомним, в январе Кабмин упразднил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.

Автор:
Татьяна Гойденко