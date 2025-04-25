В НБУ рассказали, когда вырастут тарифы на газ, отопление и горячую воду

В 2025 году тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой будут оставаться на действующем уровне, однако уже с 2026 года ожидается постепенная корректировка тарифов, которая должна привести их к экономически обоснованному уровню.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в обновленном Инфляционном отчете.

Вместе с тем, неопределенность сроков и масштабов пересмотра энергетических тарифов составляет существенный риск для инфляционного прогноза.

Отмечается, что дальнейшая отсрочка решений об их повышении приведет к более низким инфляционным показателям, однако в то же время будет способствовать накоплению квазифискальных дисбалансов и ухудшению финансового состояния государственных энергетических компаний.

Также это будет повышать риски нестабильности на энергетическом рынке, снижать инвестиционный потенциал отрасли и отсрочить рост цен.

Быстрый и существенный рост стоимости энергоносителей, направленный на устранение дисбалансов в секторе, приведет к усилению инфляционного давления в период пересмотра тарифов и обусловит потребность в увеличении бюджетных расходов на субсидии для населения.

Прогноз также учитывает возможность дальнейшего повышения акцизов и постепенной корректировки тарифов на жилищно-коммунальные услуги в последующие годы. Однако сроки и параметры этих решений остаются неопределенными и риском для точности инфляционного прогноза.

Добавим, что до 30 апреля 2026 года "Нефтегаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр.

Что касается цен на воду, то НКРЭКУ начала пересмотр тарифов ряда водоканалов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 1 января 2025г.

Напомним, в январе Кабмин упразднил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.