Правительство определилось с ценой на электроэнергию для населения: сколько будет стоить киловатт

Кабинет Министров Украины продлил действие положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии до 31 октября 2025 года. Цена на электроэнергию для населения остается неизменной – 4,32 грн/кВт-час.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Сохраняется единая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч.

"Ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком 2,16 грн за кВт*ч также остается в силе.

"Правительство приняло решение сохранить неизменным тариф на электроэнергию для населения с целью обеспечить доступность электрической энергии для потребителей. Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, которые разрушили и повредили около 10 ГВт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные восстановительные и ремонтные работы по всей стране".

Отметим, 31 мая 2024 Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявлялось как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.

Ранее сообщалось, что газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр.

Напомним, Кабмин отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.