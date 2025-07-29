НКРЭКУ согласовала правила месячного распределения межгосударственных связей с тремя странами ЕС

29 июля Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление "О согласовании правил долгосрочного распределения пропускной способности межгосударственных связей Украины", что касается связей со Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НКРЭКУ.

По информации, предоставленной НЭК "Укрэнерго", операторы систем передачи Украины, Словакии, Венгрии и Румынии договорились о внедрении среднесрочного (месячного) совместного скоординированного распределения пропускной способности межгосударственных сетей на границах на базе электронной аукционной платформы Joint Allocation Office (JAO).

"Это решение расширяет возможности для экспортно-импортных операций с электроэнергией через межгосударственные пересечения со странами-членами Энергетического Сообщества и укрепляет энергетическую безопасность и стабильность энергосистемы Украины", - отметили в НКРЭКУ.

Кроме того, как отметил регулятор, указанное решение подтверждает стратегическую ориентацию НКРЭКУ на адаптацию регуляторной политики к европейским стандартам.

"Внедрение скоординированного месячного механизма распределения пропускной способности через платформу JAO открывает доступ к торговле электрической энергией со Словакией, Венгрией и Румынией на новых, более благоприятных для Украины условиях", - подчеркнули в Национальной комиссии.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение существенно повысить предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию в вечерние часы максимальной нагрузки.