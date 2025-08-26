В Украине повысили тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на распределение электроэнергии для ряда компаний-операторов систем распределения (ОСР, облэнерго) с 1 сентября 2025 года.

Как пишет Delo.ua, соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ 26 августа, сообщает ExPro.

Решение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Отмечается, что главной предпосылкой для этого была необходимость погашения долгов перед оператором системы передачи "Укрэнерго" и направления средств на подготовку к отопительному сезону.

Тарифы на услуги по распределению для потребителей первого класса напряжения выросли в среднем на 14%, для второго класса напряжения – на 23%.

Больше всего могут вырасти тарифы для таких ОСР, как "Ровнооблэнерго", "Кировоградоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго". Меньше всего — для "Черниговоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Львовоблэнерго".

Также с 1 октября планируется пересмотреть тарифы на распределение для компаний, работающих в прифронтовых регионах. В частности, речь идет о "Запорожьеоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и ПЭЭМ ЦЭК.

На заседании 26 августа НКРЭКУ были одобрены соответствующие проекты постановлений.

Напомним, в июле НКРЭКУ приняла решение существенно повысить предельные цены на электроэнергию в вечерние часы максимальной нагрузки. Цены вырастут в 1,6 раза – с 9 000 до 15 000 грн/МВтч на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР), и с 10 000 до 16 000 грн/МВтч – на балансирующем рынке (БР).