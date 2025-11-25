Запланована подія 2

Электроэнергия от "Энергоатома" на декабрь рекордно выросла в цене

Цена электроэнергии от "Энергоатома" на декабрь выросла / Depositphotos

НАЭК "Энергоатом" законтрактовал электроэнергию базовой нагрузки на первую декаду декабря 2025 года по рекордно высокой средневзвешенной цене — 6515 грн/МВт-час.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro со ссылкой на результаты торгов.

По итогам торгов, состоявшихся 24 ноября, "Энергоатом" смог законтрактовать всего 70% своего предложения (1,6 ГВт базовой нагрузки) на первую декаду декабря.

Обращает на себя внимание тот факт, что крупные трейдеры (в частности, Д.Трейдинг, Энергетическая компания Украины и ЭРУ Трейдинг) отсутствовали среди покупателей.

Как изменились цены

В ходе аукциона цена максимально поднималась до 6615 грн/МВт-час, а минимально опускалась – до 6300 грн/МВт-час.

По расчетам   ExPro, цена на ресурс декабря от "Энергоатома" выросла на 13%, по сравнению с ресурсом ноября. К аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 27%.

Напомним, Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии с 11 ноября 2025 года. До этой даты экспорт осуществлялся только на минимальном уровне и в отдельные часы суток. Общий объем экспорта за первые 11 дней ноября составил суммарно всего 5,2 тыс. МВт*ч, из которых в Молдову было поставлено только 471 МВт*ч.

